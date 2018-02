TASR

Jozef Kovalík postúpil do semifinále turnaja ATP v Sofii

Kovalíkovi, ktorý v druhom kole v Sofii vyradil v slovenskom derby Lukáša Lacka, vyšiel úvod zápasu s Baghdatisom.

Na archívnej snímke slovenský tenista Jozef Kovalík. — Foto: TASR/Michal Svítok

Sofia 9. februára (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP. Vo štvrťfinále podujatia v Sofii si v pozícii kvalifikanta poradil so skúseným Cyperčanom Marcosom Baghdatisom 7:6 (2), 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti Rumunovi Mariusovi Copilovi. V bulharskej metropole má už istú prémiu 25.515 eur pred zdanením a 112 bodov do svetového rebríčka ATP Entry.

Kovalíkovi, ktorý v druhom kole v Sofii vyradil v slovenskom derby Lukáša Lacka, vyšiel úvod zápasu s Baghdatisom. Za stavu 4:3 prelomil podanie bývalého finalistu Australian Open a v deviatom geme mal k dispozícii setbal. Baghdatis ho síce odvrátil, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, no v ńom mal jasne navrch Kovalík. O osude druhého dejstva rozhodol Kovalíkov brejk na 5:4. V desiatom geme premenil slovenský daviscupový reprezentant v poradí druhý mečbal.

dvojhra - štvrťfinále:

Jozef KOVALÍK (SR) - Marcos Baghdatis (Cyp.) 7:6 (2), 6:4