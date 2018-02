TASR

Dnes o 15:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ruská centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu

Ruská centrálna banka tak reagovala na najnovšie údaje o vývoji inflácie, ktorá sa dostala na historické minimum.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Moskva 9. februára (TASR) - Ruská centrálna banka podľa očakávaní znížila v piatok kľúčovú úrokovú sadzbu. Reagovala tak na najnovšie údaje o vývoji inflácie, ktorá sa dostala na historické minimum.

Národná banka Ruska skresala kľúčovú úrokovú sadzbu na 7,5 % zo 7,75 %. Na 7,75 % ju znížila na predchádzajúcom zasadnutí v decembri, pričom vtedajší rozsah zníženia sadzby bol výraznejší, než sa čakalo. Ekonómovia predpokladali, že banka zníži sadzbu o 25 bázických bodov na 8 %, tá ju však nečakane stlačila až o 50 bázických bodov.

Najnovší krok opäť umožní zlacniť spotrebiteľské úvery a hypotéky, a to krátko pred prezidentskými voľbami v Rusku, ktoré sa uskutočnia 18. marca. Aj keď prakticky nikto nepochybuje, že súčasný prezident Vladimir Putin vo svojej funkcii zotrvá, podľa niektorých analytikov by nižšia životná úroveň mohla viesť k tomu, že niektorí Rusi sa na protest na voľbách nezúčastnia. To si Kremeľ neželá a dúfa vo vysokú účasť.

Po rozhodnutí o znížení hlavnej sadzby centrálna banka zároveň oznámila, že v priebehu roka pravdepodobne pristúpi k ďalším redukciám. Poukázala opäť na mieru inflácie, ktorá v januári dosiahla len 2,2 %, svoje historické minimum.

Minulý rok znížila centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu celkovo šesťkrát. Už vtedy reagovala na prudké spomaľovanie inflácie. Tá ešte na začiatku roka 2015 dosahovala okolo 17 %, v minulom roku sa však dostala hlboko pod inflačný cieľ banky stanovený na 4 %. Nasledujúce zasadnutie vedenia centrálnej banky, na ktorom sa bude rozhodovať o ďalšom vývoji úrokových sadzieb, je stanovené na 23. marca.