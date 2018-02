TASR

Produkty označené regionálnou značkou Hont chcú ponúkať aj cez web

Udelenie značky prinesie výrobcovi či poskytovateľovi služieb propagáciu doma i mimo hraníc Hontu aj spoluprácu s inými regiónmi v rámci Slovenska.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Prenčov 9. februára (TASR) - Ponuka produktov označených regionálnou značkou Hont sa v krátkom období opäť rozšíri. Občianske združenie Zlatá cesta vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky. Aktuálne regionálnu značku Hont nesie 33 výrobkov a jedno ubytovacie a stravovacie zariadenie.

"Začiatkom februára sme vyhlásili už siedmu výzvu. Uzávierka je 28. februára. Zatiaľ máme piatich žiadateľov, ktorí nás kontaktovali už dlhšie, zaujímali sa, kedy bude výzva vyhlásená," priblížila Janka Bačíková z občianskeho združenia Zlatá cesta a zároveň koordinátorka regionálneho značenia v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.

Udelenie značky prinesie výrobcovi či poskytovateľovi služieb propagáciu doma i mimo hraníc Hontu, spoluprácu s inými regiónmi v rámci Slovenska či účasť na významných akciách v kraji a v rámci celej SR.

"Veľmi dobre spolupracujeme s Vidieckou organizáciou pre komunitné aktivity. Vďaka nim sa nám podarilo zúčastniť sa na trhoch v banskobystrickom obchodnom centre Europa, kde bol jarmok regionálnych výrobkov," priblížila Bačíková.

Predajcovia tiež mali napríklad možnosť prezentovať sa na januárovom veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave. V budúcnosti by chceli podľa Bačíkovej vytvoriť aj internetový obchod, prostredníctvom ktorého by produkty so značkou Hont predávali.

Certifikované produkty aktuálne podľa jej slov predávajú aj v dvoch prevádzkach, jedna je v Banskej Štiavnici a druhá vo Svätom Antone, kde v uplynulých dňoch organizovali aj trhy zamerané na tieto regionálne výrobky.