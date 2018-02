TASR

V kruhu favoritov vyčnieva pred biatlonovým šprintom kúzlo Kuzminovej

V sobotu je na programe v parku Alpensia Kuzminovej obľúbený šprint, ktorý jej doprial vo Vancouveri i Soči olympijské zlato.

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na tréningu počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu v stredu 7. februára 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 9. februára (TASR) - V širšom kruhu favoritov pred úvodnou z 11-tich biatlonových disciplín na ZOH v Pjongčangu vyčnieva kúzlo Anastasie Kuzminovej. V sobotu je na programe v parku Alpensia obľúbený šprint, ktorý jej doprial vo Vancouveri i Soči olympijské zlato. Ak sa jej podarí triumfovať do tretice, stane sa jedinou medzi ženami i mužmi, ktorá v nepretržitom rade dominovala na troch ZOH v jednej disciplíne.

Postavenie Anastasie Kuzminovej pred šprintom je nespochybniteľné najmä vzhľadom na jej sezónnu bilanciu v pretekoch Svetového pohára. V piatich šprintérskych pretekoch stála trikrát na stupňoch, z toho dva razy na najvyššom, nazbierala 223 bodov, na druhom mieste Češka Vítková len 177. Okrem Kuzminovej zvíťazili v šprinte SP už len Nemka Herrmannová, Bieloruska Domračevová a Nórka Eckhoffová. Najviac Kuzminová zažiarila v nemeckom Oberhofe, keď šprint vyhrala s náskokom 35,4 sekundy a následne dominovala aj v stíhacích pretekoch, a v nich jej odstup od druhej bol závratný 1:04,4 min.

V nedeľnom mužskom šprinte, tak ako v ďalších disciplínach, je favoritom prvej veľkosti Francúz Martin Fourcade. Pozor však na samotný fakt, že z piatich šprintov SP v sezóne zvíťazil len raz a štyrikrát bol druhý, z toho trikrát ho zdolal Nór J.T. Boe a raz jeho starší brat T. Boe. Francúz sa síce už v kariére, v Soči 2014, ozdobil dvakrát zlatom, no zo šprintu nemá zatiaľ ani medailu.

Slovenskú výpravu zoceľujú rodinné vzťahy, Anastasia má po boku manžela Daniela, Martin Otčenáš využíva servisné služby svojho otca Dušana a Paulína Fialková čerpá optimizmus aj od mladšej sestry Ivony, ktorá prežíva olympijský krst. V konečnom dôsledku však bude dôležitá výkonnosť a odolnosť voči psychickému tlaku.

Anastasia Kuzminová si veľa v kariére vydrela a pevnou vôľou zaslúžila. "Hovorí sa o talentovaných športovcoch, bežecky i strelecky. Ja nie som talentovaná strelecky, nikdy som nebola takou, ktorá sa v noci zobudí a bude triafať samé nuly. Vždy som si musela všetko tvrdo odrobiť, aby nuly padali. Pred olympiádou bolo vidieť, že ak som dobre strelila, letela som do cieľa. No aj keď sa nedarilo, nikdy som preteky nevzdala. Určite zabojujem za každú jednu sekundu, nech to dopadne akokoľvek."

Matej Kazár sa pred štyrmi romi v Soči mohol pochváliť najlepším umiestením slovenského biatlonistu, 15. priečkou v masse. Štart v týchto pretekoch si zaslúžil ďalšími umiesteniami, a takýto scenár by uvítal aj teraz. "Veľké ambície však máme v mixe, presvedčili sme sa o nich aj v pretekoch Svetového pohára, v Östersunde sme skončili štvrtí," hodnotil svoje šance na úspech. "Ja potrebujem zabehnúť preteky s pokojnou hlavou. Teším sa hlavne na šprint, ten je v centre môjho záujmu a postupne by som chcel pridávať ďalšie dobré výsledky. Niečo sme ešte natrénovali, dovedna sme formu mohli dolaďovať v dejisku desať dní, zvykali si na atmosféru, strelnicu i trate. Ja som niečo v sezóne len naznačoval, no verím, že predolympijské dolaďovanie ma posunulo vpred."

Paulína Fialková by mohla príjemne prekvapiť, patrí medzi najrýchlejšie na lyžiach a ak bude triafať terče, môže si trúfať na veľa. "Tlak na seba nerobím, každý okolo mňa niečo očakáva, aj ja, no neustále si hovorím, že to budú normálne preteky, s tou istou konkurenciou ako v pretekoch Svetového pohára," prezradila recept na pevné nervy. "Hlavu sa vynasnažím nastaviť presne v tomto duchu. Pre mňa bude mimoriadne dôležitý šprint, od neho sa všetko odvíja. Samozrejme, v každých pretekoch sa budem snažiť urobiť maximum, ako mi budú stačiť sily, lebo program je veľmi náročný."

Prvýkrát bude Paulína Fialková na olympiáde s mladšou sestrou Ivonou. "Celú sezónu sme trávili spolu a je dobre, že ju budem mať po boku aj na olympiáde," pochvaľuje si Paulína. "Máme spoločný režim, spoločné aktivity, vytvorili sme si v podstate vzájomný komfort. Ivona dosť vyzvedala, čo na ňu čaká. Raz sme v posteli o tom debatovali a ja som musela odpovedať na veľa otázok, čo na ňu čaká, čo môže nosiť oblečené a ja som jej dávala rady. Vždy sa ju snažím podporiť, predsa len som o dva roky staršia, mám viac skúseností, no veľa sa môžem naučiť aj ja od nej."

Ivona Fialková bola zvedavá hlavne na to, ako komunikovať, ako sa správať v samotnej olympijskej dedine. "Nemôžeme nosiť svojvoľne nejaké oblečenie, musíme byť povinne na akciách, preto je dôležité, aby som nejaké pravidlo nenarušila. Doma bude rodina v pohotovosti, celá dedina sa zapálila a strašne sa tešia, podpora je obrovská. Vidieť to aj na motivačných správach, ktoré ma vždy nakopnú a povzbudia. Ja som bola blízko medaily na majstrovstvách Európy, neustále si tento šprint pripomínam, aj z tohto som sa v niečom ponaučila. Bola by som veľmi rada, keby som sa prebojovala do čo najviac pretekov."

Špecifickú podporu zažije Martin Otčenáš. Jeho otec Dušan Otčenáš sa považuje za alchymistu v role šéfa servisného tímu. "Každý z nás má prideleného servismana, v tomto je to úplne rovnaké," vysvetlil Martin. "Otca neustále vnímam pri tréningu, podobne takto na mňa pôsobí doma aj manželka. Vždy to bola veľká podpora aj s pridanou hodnotou, je to iné, keď máte pri sebe niekoho blízkeho z rodiny. Skúsenosti otca sú obrovské, servis máme na veľmi dobrej úrovni, nielen vďaka otcovi, ale aj ďalším, trebárs Lukášovi Daubnerovi."