Dnes o 13:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní F. Kovár: Dôležitý je pocit, že svoj život nežijete nadarmo

Rozhovor s Františkom Kovárom prinesie TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky v nedeľu 11. februára o 14.00 h.

František Kovár. — Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 9. februára (TASR) - František Kovár zasvätil herectvu celý svoj život. Lásku k divadlu si pestoval už počas detských hier. Zažil prvé vysielanie Slovenskej televízie, pôsobil v Divadle A. Bagara v Nitre, na bratislavskej Novej scéne, spoluzakladal Divadlo Korzo '90. Od roku 1996 je členom Činohry SND, ale "v národnom" vystupoval už ako študent. "Našim pedagógom bol Lacko Chudík. Keď hral hlavnú postavu v inscenácii Millerovej hry Po páde, spolu so Zdenkou Grúberovou a Máriou Kráľovičovou, zavolal nás a robili sme komparzistov - študentov v parku," povedal pre TASR herec, ktorý v Činohre zastupuje najstaršiu generáciu.

"Ale ešte predtým som mal šťastie, režisér Pálka ma obsadil do vtedy geniálnej inscenácie Sartrovej hry Diabol a Pánboh, kde som robili sluhu pánovi Filčíkovi. Bolo to niečo neuveriteľné. Mal som síce len jednu repliku, ale bol sa na jednom javisku s pánom Filčíkom a pánom Machatom. Navyše v inscenácii, o ktorej vtedy (v roku 1965 - pozn. TASR) povedali, že bola najlepšou v Európe," zaspomínal si skromný, vždy dobre naladený, pohodový, gentlemanský umelec, ktorý svoju kariéru nikdy neokorenil aférami. V šťastnom manželskom zväzku s lekárkou Danielou žije takmer 45 rokov, vychovali spolu dvoch synov. Vnúčatám síce venuje svoj čas, ale stále so zanietením pracuje v divadle, televízii a dabingu. "Nielen v Bratislave môžete byť prínosom. Urobiť šťastnými iných ľudí môžete aj v divadle v Košiciach, v Martine, v Trnave, Prešove, vo Zvolene, v Žiline. Dôležitý je pocit, že svoj život nežijete nadarmo," podčiarkol.

František Kovár pozitívne vníma i mladšiu hereckú generáciu, aj z nej by mali vyrásť budúce legendy. "História sa opakuje. Dlhé roky som učil a z našich žiakov sa formuje silná stredná generácia. Niektorí nerobia herectvo ako napríklad Andrej Bičan alebo Dano Dangl," doplnil a ďalej vymenoval svojich žiakov, ktorých učil s Božidarou Turzonovovou a Marošom Geišbergom. "Martin Mňahončák, Milo Král, Rado Kuric, Táňa Pauhofová, Vica Kerekes, Michal Kubovčík a mnohí iní... Či budú legendy, to závisí od toho, aké dostanú príležitostí. My sme prirodzených príležitostí mali veľa - film, televízia, rozhlas, divadlo. Herecké umenie musí dozrievať," konštatoval s tým, že na mnohých svojich kolegoch vidí, ako umelecky rastú. "Napríklad Táňa Pauhofová v hre Bál, prichádza z javiska zo svojho výstupu a my, ktorí čakáme na svoj výstup, sledujeme ju - to hrá tak strhujúco, že ani nedýchame. A takto to hrá po každý raz! Viacerí z nich sú takí a som rád, že môžem byť s nimi na javisku."

