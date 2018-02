TASR

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Košickí študenti budú v novom laboratóriu skvalitňovať oceľ

Podľa riaditeľa ŽP Výskumno-vývojového centra Ľudovíta Pariláka model umožňuje vo vodnom roztoku študovať priamo deje v roztavenej oceli pri 1600 stupňoch Celzia.

Otvorenie nového spoločného laboratória spoločností Železiarne Podbrezová, Výskumno vývojové centrum, s. r. o., a Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach 9. februára 2018. Na snímke laboratórium. — Foto: TASR/František Iván

Košice 9. februára (TASR) – Nové spoločné Laboratórium SimConT (Simulation of Continuous Casting Tundish) Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Železiarní Podbrezová (ŽP) a ŽP Výskumno-vývojového centra otvorili v piatok v Košiciach. Prispeje k vývoju, inováciám a podpore vysokoškolského vzdelávania odborníkov v oblasti fyzikálneho modelovania procesov v zariadení pre plynulé odlievanie ocele.

"Ide o vyvrcholenie dlhodobej spolupráce medzi ŽP a našou fakultou. Výchova študentov len pre výchovu, vzdelávanie, kým nie sú zapojení do praxe, to nemá význam. Výstupom tohto laboratória sú reálne výsledky, diplomové práce, uplatnenie absolventov v ŽP a výskum, ktorý vedie k aplikácii priamo v praxi," uviedla dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE Iveta Vasková.

Laboratórium SimConT, čo je Fyzikálny model medzipanvy ŽP, rieši predovšetkým aktuálne problémy podnikovej praxe a urýchlený transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe v podobe konkrétnych inovačných projektov.

"Proces odlievania ocele na takomto zariadení je známy už desiatky rokov. Na jednej strane by sa mohlo zdať, že už je úplne zvládnutý, ale stále rastúce požiadavky na kvalitu a pridanú hodnotu produktu nás nútia hľadať priestor na zlepšenie. Práve v medzipanve je ten priestor veľmi veľký," vysvetlil vedúci laboratória a výskumník Branislav Bulko.

Podľa riaditeľa ŽP Výskumno-vývojového centra Ľudovíta Pariláka model umožňuje vo vodnom roztoku študovať priamo deje v roztavenej oceli pri 1600 stupňoch Celzia. "Navyše vieme tieto procesy ovládať, matematicky popisovať, modelovať, simulovať. To znamená, že to je najvyšší spôsob výskumu a vývoja, ktorý sa dá priamo prenášať potom do praxe," vysvetlil Parilák s tým, že to prispeje k tomu, aby bola oceľ, ktorú vyrábajú, kvalitnejšia, čistejšia a aby boli nové akosti, ktoré budú vyrábať.

Silná firma, si podľa neho môže nakúpiť vybavenie špičkovej kvality, nemusí robiť výskum a vývoj.

"Dôležitý je poznávací proces, ktorý ľudia robia v železiarňach v prevádzkach, v našom výskumno-vývojovom centre a na univerzitách, ktoré vzdelávajú ľudí v tejto oblasti, čiže tu budú vychovávaní špecialisti pre termodynamiku procesu, tekutú fázu či kvalitu ocele. Sú to diplomové práce, doktorandské práce a, samozrejme, očakávame, že títo ľudia prídu k nám," dodal Parilák.