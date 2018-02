Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Olympiáda má svoju prvú hviezdu. Športovec z Tongy sa naučil lyžovať z Youtube a prebojoval sa až medzi najlepších

Olympionik pochádzajúci z Tongy zabojuje o medailu. Záujem o jeho osobu je už teraz veľký.

Pita Taufatofua — Foto: Repro foto thetimes.co.uk, TASR/AP

PJONGČANG 9. februára - Už v minulosti viacerí športovci dokázali, že aj keď pochádzajú z menej známych krajín majú právo sa zúčastniť na olympiáde. Zoznam takýchto bojovníkov sa rozšíri aj tentokrát. Na zimnej olympiáde v Pjongčangu sa predstaví 34-ročný olympionik Pita Taufatofua z Tongy. Tento mladý muž však už jednu takúto skúsenosť má za sebou. V roku 2016 sa zúčastnil letnej olympiády v Rio de Janiero, kde súťažil v taekwonde. Ako sa však zdá, už teraz sa z neho stáva ostro sledovaný účastník. Denne mu totiž prichádza až 70 žiadostí o rozhovor.

Splnený sen

Pita už v 12 rokoch túžil reprezentovať svoju krajinu na olympiáde. Po rokoch sa mu jeho veľký sen splnil. Tentokrát ide o jeho druhú účasť na celosvetovo sledovanej udalosti. Pita bude súťažiť o medailu v lyžovaní. Paradoxom je, že sneh videl prvýkrát v živote len pred dvoma rokmi a premiérovo sa postavil na lyže v januári 2017. Len mesiac ubehol a bol z neho účastník majstrovstiev sveta vo fínskom Lahti, kde zo 156tich pretekárov skončil na 153 mieste.

Už niekoľko rokov žije Pita v Austrálii. Najbližšie lyžiarske stredisko sa nachádza až 15 hodín cesty autom. Trénovať však musel a rozhodol sa to skúsiť na kolieskových lyžiach. Ako uvádza portál Guardian skúšal to aj na drevených doskách po pláži a počas dlhých večerov sledoval lyžiarske videá na YouTube.

Foto: TASR / Jonhap

Potrebné preteky

Na to, aby sa nováčik v lyžovaní mohol kvalifikovať na olympiáde, potreboval do určitého času absolvovať niekoľko pretekov. Svetová lyžiarska federácia bola k lyžiarom pochádzajúcim z exotických krajín zhovievavá a uznala im aj preteky na kolieskových lyžiach. Pita sa zúčastnil štyroch z piatich potrebných pretekov. Nastal však problém, keď už žiadne preteky na kolieskových lyžiach neboli naplánované. Nič iné mu nezostávalo, keďže sa silou mocou chcel zúčastniť olympiády, a tak sa musel postaviť na sneh.

Peňazí mal na život veľmi málo, no ani táto prekážka ho neodradila. Síce na poslednú chvíľu, no na konci januára sa mu podarilo zdolať posledný možný pretek na Islande a tak sa kvalifikoval. „Dohromady som bol vo svojom živote na lyžiach desať týždňov. Pred tým, ako som prišiel na Island, som sa zúčastnil na siedmich súťažiach a vždy som zlyhal. Spravil som svoje maximum, ale vždy mi k cieľu chýbal kúsok. Potom som zistil, že sú ešte jedny preteky, ale sú na konci sveta. Povedal som si, že do toho dám všetko, a presne to som aj urobil. Teraz cítim veľkú úľavu, pretože v priebehu posledného roka som veľa obetoval tomu, aby som sa dostal Pjongčangu,“ prezradil médiam Pita.

Pred cestou do Pjongčangu Pita trénoval v alpskom meste Seefeld v Rakúsku, ktoré je známe ako bežecké a lyžiarske stredisko. Zodpovednosť pociťuje, no je o pravdepodobne niečo pokojnejší ako iní. „Myslím, že som sa kvalifikoval ako posledný, a preto si myslím, že očakávania nie sú také vysoké. Považujem to za dobré a odbremenilo ma to od veľkého tlaku,“ priznáva Pita. Aj napriek tomu si je športovec vedomý do čoho sa pustil a chce bojovať.

Takto sa predstavila jednočlenná výprava z Tonga

Pita Taufatofua sa stal druhým reprezentantom pochádzajúcim z Tongy v histórii, ktorý sa zúčastní na zimnej olympiáde. Jeho predchodca Bruno Banani, sa pred štyrmi rokmi zúčastnil olympiády v Soči v sánkovaní.