Miroslav Lajčák niesol pochodeň: Nejde o atletiku, ale o emóciu

V Pjongčangu ju prebral od prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha a odovzdal ju mladej domácej športovkyni.

Na snímke predseda Valného zhromaždenia OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák pózuje s olympijskou pochodňou počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu 9. februára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 9. februára (TASR) - Slovenskému ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi sa ako predsedovi Valného zhromaždenia OSN dostalo pocty niesť pochodeň v deň otvorenia zimných olympijských hier. V Pjongčangu ju prebral od prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha a odovzdal ju mladej domácej športovkyni.

Lajčákov úsek meral približne 200 metrov: "Nejde o atletiku, ale o emóciu. Mal som si uvedomiť, že v tej chvíli som jediný človek na zemeguli, ktorý má česť niesť olympijský oheň. Je to úžasný zážitok, je okolo toho obrovský mediálny cirkus. Chvíľu som mal pocit, že sa fotografi navzájom potlčú. Je to naozaj veľmi silný zážitok. Som priateľ športu a olympijských hier, takže je to pre mňa veľké vyznamenanie," povedal Lajčák.

Program je nielen v Kórejskej republike nabitý, nechýbal v ňom piatkový otvárací ceremoniál: "Vo štvrtok som mal oficiálny program v Soule vrátane rokovaní a prednášok, zúčastnil som sa na prezidentskej večeri. Boli sme sa pozrieť na niektorých športoviskách, chcem sa ešte stretnúť s Anastasiou Kuzminovou, lebo ju mám veľmi rád."