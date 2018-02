TASR

Martin vyradil v 2. kole v Quite svetovú desiatku Carrena Bustu

Slovenský tenista po prvý raz v kariére získal skalp hráča z Top ten, Carreno Busta je vlaňajší semifinalista US Open.

Na archívnej snímke slovenský tenista Andrej Martin. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Quito 9. februára (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v ekvádorskom Quite. V 2. kole po výbornom výkone nečakane vyradil nasadenú jednotku a svetovú desiatku Španiela Pabla Carrena Bustu za 65 minút hladko 6:4, 6:2. Po prvý raz v kariére získal skalp hráča z Top ten, Carreno Busta je vlaňajší semifinalista US Open.

"Bol to už môj tretí zápas v Quite, keďže som musel absolvovať aj kvalifikáciu a to bola moja výhoda. Kľúčom k víťazstvu bolo, že som bol už zvyknutý na tunajšie podmienky a hralo sa mi v nich veľmi dobre," citovala oficiálna stránka ATP slová Martina, ktorý v dueli o postup do semifinále nastúpi v piatok o 19.30 h proti Francúzovi Corentinovi Moutetovi. Životným úspechom slovenského daviscupového reprezentanta na ATP Tour je doposiaľ postup do finále na antuke v chorvátskom Umagu v lete 2016.