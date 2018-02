TASR

NHL: NY Islanders s Halákom v bránke prehrali na ľade Buffala

Arizona uspela v Minnesote 4:3 po predĺžení, Richard Pánik sa v jej drese prezentoval jednou strelou a mínusovým bodom.

Brankár New York Islanders Jaroslav Halák (v pozadí). — Foto: TASR/AP

New York 9. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders prehrali v zámorskej NHL na ľade Buffala 3:4. V bránke hostí sa predstavil Jaroslav Halák a pripísal si 18 úspešných zákrokov. Buffalo ukončilo štvorzápasovú sériu prehier, v tabuľke Východnej konferencie mu však stále patrí jasne posledná priečka.

Sabres premárnili v zápase trojgólový náskok, no napokon vydreli dva body. Víťazný gól Sabres strelil v 56. minúte Sam Reinhart, ktorý predtým asistoval pri dvoch góloch domácich. Dvadsaťdvaročný útočník bekhendom zblízka dorazil puk do prázdnej bránky po nevydarených strelách Jacka Eichela a Evana Rodriguesa. "Medzi lepšími a horšími tímami v lige je viditeľný rozdiel a my by sme sa chceli zaradiť medzi tie lepšie. Na to potrebujete pravidelne vyhrávať takéto zápasy. Je nešťastím, kde sa v tabuľke nachádzame, no aj tento duel nám môže pomôcť odpichnúť sa," vyslovil sa Reinhart.

Arizona uspela v Minnesote 4:3 po predĺžení, Richard Pánik sa v jej drese prezentoval jednou strelou a mínusovým bodom. Hráči Wild viedli ešte v polovici duelu 3:0, no najslabší tím súťaže dokázal trojgólové manko zmazať a obrat zavŕšil Clayton Keller víťazným gólom 65 sekúnd pred koncom predĺženia. K ukončeniu štvorzápasovej série prehier pomohol "kojotom" dvojgólový Nick Cousins, ktorý vyrovnal skóre na 3:3 iba 19 sekúnd pred uplynutím riadneho hracieho času. Brankár "divochov" Devan Dubnyk predviedol 36 úspešných zákrokov vo svojom jubilejnom 400. zápase v NHL, no ani jeho výkon neodvrátil prehru. Minnesota však natiahla domácu bodovú šnúru na 11 duelov, čo je nový klubový rekord.

Sean Monahan dvoma gólmi zariadil triumf Calgary nad New Jersey 3:2, slovenský útočník Marek Hrivík sa do zostavy víťazného tímu nezmestil. V drese Flames odohral 700. zápas v profiligovej kariére český krídelník Michael Frolík.

Iba na tribúne sedel aj ďalší Slovák Tomáš Jurčo, ktorého Chicago prehralo doma s Dallasom 2:4. Dvoma gólmi pomohol k triumfu Stars center Tyler Seguin.

Líder NHL z Tampy Bay si poradil doma s Vancouverom 5:2. Ruský kanonier "bleskov" Nikita Kučerov ukončil 11-zápasové strelecké suchoty trvajúce od 7. januára a ku gólu pridal aj asistenciu. Rovnakú bilanciu mali aj Steven Stamkos, Yanni Gourde a Victor Hedman, ten sa stal so 73 gólmi klubovým rekordérom medzi obrancami. Stamkos strelil už svoj 20. gól v sezóne, túto métu sa mu podarilo pokoriť deviatykrát v kariére.

Hráči St. Louis rozdrvili Colorado 6:1, dvoma presnými zásahmi sa na výhre podieľal Brayden Schenn. Hráči Las Vegas triumfovali na ľade San Jose 5:3 a vonku dosiahli 17. víťazstvo v sezóne. Už len dve ich delia od vyrovnania nováčikovského ligového rekordu.