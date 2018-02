TASR

Dnes o 08:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kližan prehral v osemfinále turnaja ATP v Sofii

Nestačil na švajčiarskeho tenistu Stana Wawrinku.

Slovenský tenista Martin Kližan. — Foto: TASR/BTA

Sofia 8. februára (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan vypadol na turnaji ATP v Sofii v osemfinále dvojhry. Vo štvrtkovom súboji nestačil na najvyššie nasadeného hráča Stana Wawrinku, ktorému podľahol v troch setoch za dve hodiny 6:4, 2:6 a 3:6. Kližan tak prehral aj tretí vzájomný zápas so švajčiarskym tenistom.

Kližan v prvom sete zaskočil turnajovú jednotku aktívnou hrou. Obaja hráči si držali servis až do siedmeho gemu, v ktorom slovenský tenista brejkol súpera a ujal sa vedenia. To si už udržal, v desiatej hre premenil svoj druhý setbal a uchmatol prvý set v pomere 6:4. V tom druhom sa favorizovaný švajčiarsky tenista herne chytil, v úvode odvrátil pri svojom podaní dva brejkbaly, čo ho nakoplo a od toho času dominoval na kurte. Napokon získal set jednoznačne 6:2. V tom rozhodujúcom nedokázal Kližan nájsť účinnú zbraň na rozbehnutého súpera. Za stavu 1:1 získal Wawrinka tri gemy za sebou a náskok si už v pohode kontroloval. V deviatom geme premenil hneď svoj prvý mečbal. Vo štvrťfinále narazí na šiesteho nasadeného Srba Viktora Troického.

"Bol to náročný zápas, presne taký som však očakával. Snažil som sa sústrediť na svoju hru. Od druhého setu som sa začal lepšie hýbať na dvorci a hral viac agresívne. Je to pre mňa cenné víťazstvo," povedal v prvom interview priamo na kurte Wawrinka, ktorý sa iba v januári vrátil do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením.

Kližan si v 1. kole v Sofii poradil v pozícii kvalifikanta s Moldavcom Raduom Albotom 6:3, 6:3. Bolo to pre neho prvé víťazstvo v hlavnej súťaži turnaja na okruhu ATP po deviatich mesiacoch.