Dnes o 08:24 V Zvonárike dome v Lazanoch sa pripravovali na pôst varením praženice

Slovenské zvyky manželia predstavili i kanadským priateľom. Tučný štvrtok bol dôležitým dňom pred 40-dňovým pôstom.

Na ilustračnej snímke ukážka lazianskych krojov v obecnom múzeu nazývanom Zvonárike dom. V Lazanoch 19. januára 2018. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Lazany 8. februára (TASR) - V Zvonárike dome v Lazanoch (okres Prievidza) rozvoniavala vo štvrtok popoludní praženica. Jedlo z vajec tam pripravovali folkloristi zo Sielnice.

Podujatie sa konalo na takzvaný tučný štvrtok, ktorý je posledným štvrtkom pred Popolcovou stredou. "Písomná zmienka o tomto dni sa datuje už v 13. storočí. Bol to deň plný zábavy, jedenia, radosti. Netypické pre tento deň je, že ženy mali dovolené piť, mohli ísť do krčmy medzi chlapov, mohli sa do sýtosti zabávať," priblížila Anna Jakubská z folklórneho súboru Sielnica z Lazian.

Tučný štvrtok bol dôležitým dňom pred 40-dňovým pôstom. "Čo sa jedlo? Spojili sa dve kuchyne, aj tá chudobných, aj tá bohatých. Tí nemali problém s bohatosťou pokrmov a chudobní si aspoň na fašiangy dopriali všetko to, čo celý rok nemali," načrtla Jakubská.

Niektorí podľa nej zabíjali prasiatka, potom robili jaternice, klobásy, podhrdlinu, slaninku, vajíčka, všetko to, čo život na dvore dal. "U bohatých toho zase bolo omnoho viac, zabíjali sa aj býky, kravy, pripravovalo sa tak na 40-dňový pôst. V minulosti totiž ľudia neoplývali toľkými potravinami ako dnes a vedeli, že po tučnom štvrtku bude toho jedla omnoho menej, mäsa tobôž," doplnila. Ženy museli po tomto dni poumývať všetky hrnce, rajnice, ktoré používali pri varení, lebo do pôstneho obdobia nemohli byť mastné.

Na tučný štvrtok zavítali do Zvonárike domu i manželia Eva a Anton Peniakovci z kanadského Toronta, kde žijú už 35 rokov. "Doma tiež dodržiavame zvyky. V každom veľkom i v menších kanadských mestách je slovenská komunita. Konajú sa zábavy, sú tam slovenské omše, robí sa Mikuláš. Varíme aj praženicu, máme kuchyňu vyzdobenú slovenskými taniermi, vyšívanými obrusmi, všetko to zachovávame," priblížila Peniaková.

Slovenské zvyky manželia predstavili i kanadským priateľom. "Páčia sa im a mnohí sú naozaj prekvapení, lebo nie každá kultúra to má. Je veľa etnických skupín, ktoré dodržiavajú svoje zvyky, ale výšivky, maľované taniere, pesničky, tance majú Slováci vynikajúce," vyzdvihla.