TASR

Dnes o 08:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dúbravka možno v nedeľu zažije debut proti Manchestru United

V nedeľu sa jeho mužstvo stretne v anglickej Premier League proti Manchestru United a Dúbravka by mohol nastúpiť v základnej jedenástke.

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Martin Dúbravka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Newcastle 8. februára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka možno zažije cez víkend debut v drese Newcastlu United. V nedeľu sa jeho mužstvo stretne v anglickej Premier League proti Manchestru United a Dúbravka by mohol nastúpiť v základnej jedenástke.

Dúbravka, ktorý minulý týždeň prišiel do Anglicka zo Sparty Praha, by mohol v bráne nahradiť Karla Darlowa. Toho tréner Rafael Benitez poslal medzi žrde v uplynulom dueli v Selhurst Parku proti Crystalu Palace. Zápas sa skončil nerozhodne 1:1, na výkon Darlowa sa zniesla kritika. V zápase mal niekoľko neistých momentov. Aj preto by Benitez mohol poslať do brány práve slovenského reprezentanta. "Sme jeden tím, nech je v bráne ktokoľvek, musíme ho podporovať," citoval Dúbravku denník Evening Chronicle.

Newcastle si Dúbravku požičalo zo Sparty za 50 miliónov českých korún (2 mil. eur). V lete si však môže uplatniť opciu, v tom prípade pošle do Prahy ďalších 100 miliónov (4 mil. eur). Aj preto sa britské médiá prikláňajú k myšlienke, že by mohol Dúbravka chytať čo najskôr. "Je to brankár, ktorý má dobrú rozohrávku nohami, je mrštný. Je to osobnosť a hovorí dobre po anglicky. Myslím si, že má skúsenosti na to, aby nám priniesol niečo nové," uviedol tréner Benitez. "Urobím všetko pre to, aby som ukázal trénerovi, že som pripravený nastúpiť," vyhlásil Dúbravka.

Newcastle hostí "červených diablov" v St. James' Parku v nedeľu. "Straky" sú momentálne na 16. mieste tabuľky, Manchester United je druhý za mestským rivalom City.