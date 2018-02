TASR

Festival Konvergencie si uctí Beethovenovu komornú tvorbu

Bratislava 8. februára (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie pripravuje od 18. do 25. februára v Slovenskom rozhlase sériu komorných koncertov, ktoré budú tentoraz venované jednej z najvýznamnejších skladateľských osobností v dejinách hudby – Ludwigovi van Beethovenovi (1770–1827).

Konvergencie týmto projektom nadväzujú na úspešné komplety Šostakovičových (2016, Brodsky Quartet) a Bartókových (2017, Jerusalem Quartet) sláčikových kvartet. Pri tejto príležitosti do Bratislavy opäť zavíta svetoznáme britské sláčikové kvarteto Brodsky Quartet, ktoré v priebehu troch dní uvedie neskoré kvartetá skladateľa. Okrem Brodsky Quartet sa na festivale predstavia aj ďalší slovenskí a zahraniční umelci.

Úvodná dvojica festivalových koncertov 18. a 21. februára vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu bude už tradične patriť stretnutiu vynikajúcich slovenských a zahraničných hudobníkov. Na prvom z koncertov (18.2.) zaznie komorná hudba s klavírom. V Beethovenových sonátach sa predstavia vo Švajčiarsku pôsobiaci slovenský huslista Igor Karško, violončelista a umelecký riaditeľ Konvergencií Jozef Lupták, ich partnerom bude srbský klavirista Aleksandar Serdar. Koncert vyvrcholí Arcivojvodským triom (1811), veľkolepým dielom venovaným arcivojvodovi Rudolfovi, Beethovenovmu žiakovi, patrónovi a synovi Leopolda II.

Druhý z koncertov (21.2.) prinesie skladby pre väčšie obsadenia: slávnostné Septeto op. 20 pre dychové a sláčikové nástroje (venované Márii Terézii) a zriedkavo uvádzané Sláčikové kvinteto „Búrka“ op. 29. Zostavu slovenských a zahraničných hudobníkov (Branislav Dugovič – klarinet, Peter Kajan – fagot, Martin Novák – lesný roh, Marián Svetlík – husle, Martin Ruman – viola, Peter Vrbinčík – viola, Jozef Lupták – violončelo, Ján Prievozník – kontrabas) povedie huslista Sebastian Gürtler, primárius známeho Hugo Wolf Quartet.

Neskoré Beethovenove kvartetá v podaní Brodsky Quartet zaznejú vo veľkom koncertnom štúdiu 22., 24. a 25. februára. Neskoré sláčikové kvartetá z 20. rokov 19. storočia predstavujú Beethovenov posledný fascinujúci návrat k sláčikovému kvartetu, ktorý dokázalo naplno oceniť až 20. storočie.

V piatok 23. februára bude kaviareň Berlinka SNG miestom neformálneho stretnutia s členmi súboru Brodsky Quartet. Pod názvom Beethoven o piatej je pripravený moderovaný rozhovor o hudbe a živote hudobníkov s ukážkami z Beethovenovej tvorby.

Celé podujatie otvoril v utorok večer v bratislavskom Artfore umelecký program pod názvom Roth číta Beethovena. Vo výbere z korešpondencie Ludwiga van Beethovena prepožičal skladateľovým myšlienkam svoj hlas herec Robert Roth.

„Ak by sme sa pozreli na to z kvantitatívneho hľadiska, deväť symfónií tvorí menšinu Beethovenovej tvorby. Beethoven komponoval vo všetkých možných žánroch, ktoré v 19. storočí boli aktuálne, teda na prelome 18. a 19. storočia. Možno počtom najväčšia skupina diel sú práve skladby pre najrôznejšie komorné obsadenia, od jedného až po sedem nástrojov. V rámci týchto komorných diel majú úplne osobitné postavenie sláčikové kvartetá aj klavírne sonáty. To sú tie žánre, v ktorých Beethoven tvoril prakticky počas celého svojho života. Sláčikové kvartetá, ktoré sú hlavnou témou februárového cyklu Konvergencií, sú osobitným komplexom diel v jeho tvorbe, pretože Beethoven vždy zároveň pracoval na viacerých dielach, symfonických, komorných, orchestrálnych, zborových. Ale v posledných dvoch, respektíve troch rokoch svojho života sa venoval výlučne a koncentrovane kvartetovej tvorbe. Tých päť kvartet bude vyvrcholením februárového cyklu Konvergencií,” povedal pre TASR muzikológ Adrián Rajter, jeden z dvojice dramaturgov festivalu.