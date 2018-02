TASR

Dnes o 17:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bystrík predstavuje novú skladbu Prajem si

Na archívnej snímke spevák Bystrík (vľavo). — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. februára (TASR) - Spevák Bystrík predstavuje v týchto dňoch novú pesničku s názvom Prajem si. Myšlienkou tento song voľne nadväzuje na jeho predchádzajúci singel Nech to trvá.

„Nech to trvá v sebe niesla posolstvo o vážení si reálnych vecí, ktoré v živote máme a do ktorých investujeme čas. Do jednoduchých vecí, ktoré tvoria náš život, ako rodina, skvelí priatelia a čas, ktorý im venujeme,“ vysvetľuje Bystrík.

Nová pesnička nadväzuje na myšlienku o tom, čo má v živote skutočnú hodnotu a čo dáva nášmu životu zmysel, teda láska, priateľstvo, rodina. „Keď človek stretne svoju spriaznenú dušu, s ktorou prežíva najkrajšie chvíle svojho života, rád sa k nim vo svojich spomienkach vracia a všetky tie okamihy chce prežívať znova a znova. Najradšej by vrátil čas,“ opisuje hlavnú myšlienku svojej novej pesničky Bystrík. „Prvé lásky, prvé bozky, prvé tance, narodenie svojich detí, to všetko sú okamihy tvoriace naše najkrajšie spomienky, ktoré v našej mysli prežívame znova a znova,“ dodáva.

Pesnička Prajem si popisuje čas. „Plynie pre každého rovnako a každý má k dispozícii rovnakých 24 hodín. Nič viac a nič menej. Je iba na nás, ako si ich rozdelíme a načo a s kým sa ho rozhodneme minúť. Prajem si, aby sme si vedeli venovať čas. Aby sme si ho nikdy nepriali vrátiť z ľútosti, že sme ho niekomu nevenovali alebo niečo neurobili, ale iba preto, že to bolo krásne a radi by sme to zažili znova,“ doplnil Bystrík.

Spevák a skladateľ Bystrík (vlastným menom Bystrík Červený, *25.6.1982, Trnava) vyhral v júni 2005 spevácku súťaž Coca Cola Popstar. V septembri 2005 vydal debutový album Mám, čo som chcel. V novembri 2007 vyšiel jeho druhý album Len ty a ja. V októbri 2010 vychádza tretí album s názvom Bublifuk. V závere roka 2012 nahrali s Robom Pappom spoločný singel Všetko sa zmení. V júli 2014 vydali ďalší duet Na cestách. V máji 2016 vydal singel so skladbou Nech to trvá.

