TASR

Dnes o 17:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Zaha si poranil koleno, Crystalu Palace bude chýbať približne mesiac

Crystal Palace sa momentálne nachádza na 14. priečke v tabuľke Premier League.

Futbalista Crystal Palace Wilfried Zaha (vľavo) — Foto: TASR/AP

Londýn 8. februára (TASR) - Útočník anglického tímu Crystal Palace Wilfried Zaha bude pre zranenie kolena chýbať mužstvu približne mesiac. Dvadsaťpäťročný futbalista sa zranil vo víkendovom zápase proti Newcastlu United (1:1).

"Ak by sa zotavil za týždeň alebo dva, bolo by to fantastické, ale reálnejšie je, že si na neho budeme musieť počkať asi mesiac," povedal tréner Roy Hodgson na štvrtkovej tlačovej konferencii. Crystal Palace sa momentálne nachádza na 14. priečke v tabuľke Premier League. Informovala o tom agentúra DPA.