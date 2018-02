Slováci na ZOH si zvykli na sneh, zima a vietor sa majú zmierniť

TASR

Vojaci odstraňujú ľad a sneh zo sedadiel v skokanskom areáli Alpensia pred zimnými olympijskými hrami 7. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 8. februára (TASR) - V Pjongčangu naozaj panujú prírodné podmienky, aké evokuje názov zimné olympijské hry. Okrem teplôt hlboko pod bodom mrazu a suchého vetra, ktorý v okolí spôsobil aj požiar, sa účastníci snehových odvetví musia vyrovnať aj s odlišným povrchom, než sú zvyknutí zo seriálových súťaží.

V príprave sa im to však darí dobre, podľa predpovede sa majú okolnosti v najbližších dňoch zmierniť. "Predsa len to cítiť, najmä dolu kopcom mrznú líca. Prirovnal by som to, ako keby bolo na Slovensku mínus dvadsať a človek dá na diaľnici hlavu von z auta. Zo začiatku bolo chladnejšie, no teraz je to už lepšie a dokonca sa má ešte viac otepliť," povedal lyžiar Adam Žampa, ktorý má na ZOH 2018 v pláne kombináciu, obrovský slalom, slalom a tímovú súťaž. Matej Falat sa z individuálnych disciplín zrejme navyše predstaví aj v super-G, tretí do partie Andreas Žampa pricestuje až v nedeľu 11. februára.

Konzistencia snehu s drobnými čiastočkami vzdialene pripomína piesok. "Je úplne iný ako u nás, predovšetkým treba nájsť správne nastavenie lyží. Keďže je veľká zima, sneh je hustejší, 'mikrovločky' sú na seba nalepené. Ako keby to bol udupaný piesok, ale sneh nikdy nie je úplne ako piesok," vysvetlil Adam Žampa pre TASR. "Sneh je trocha agresívnejší, lyža na ňom viac chytá, no išlo sa mi na ňom celkom dobre," pokračoval Falat.

Časový posun je ďalší aspekt ZOH v Kórejskej republike. Falatova výhoda spočívala v januárovej účasti v usporiadateľskej krajine na Východoázijskom pohári, hoci po ňom opäť zamieril domov: "Časový posun vnímam stále, lebo doma som bol takmer dva týždne. Čo sa týka prispôsobenia na sneh, ten už mám vyskúšaný." Starší z bratskej dvojice Žampovcov sa na časové pásmo s osemhodinovým "náskokom" pred Slovenskom začal chystať už v Európe: "Nastavil som sa tak, že som chodil trošku neskôr spať. Keď som prišiel sem, vydržal som prvý deň a teraz je to už v pohode. Dvakrát som sa zobudil v noci, raz o druhej a raz o štvrtej, ale spal som ďalej."

Rýchlo sa aklimatizoval tiež biatlonista Matej Kazár, ktorý sa chce v Pjongčangu prebojovať do pretekov s hromadným štartom, kde by mohol obhajovať pätnáste miesto zo Soči 2014. Od prvého dňa v dejisku vstával skoro, vďaka čomu mohol rýchlejšie tréningy absolvovať príjemnejšie za slnka. Súťaže sú však na programe večer. "Štadión sa mi veľmi páči, v takomto mínuse som ho ešte nezažil. Pre mňa je to dobré, trate sú tvrdé, čo mi vyhovuje rovnako ako ich profil. Mali sme tréningy aj večer, keď bolo pod mínus desať, ale pocitovo oveľa menej. Dá sa to zvládnuť, pokiaľ je človek dobre oblečený," uviedol Kazár. Ani vietor - dôležitý faktor na strelnici - nie je pre biatlonistov neúnosný: "Myslel som si, že bude robiť väčšie problémy, ale zatiaľ je to pomerne dobré. Dajú sa v tom strieľať nuly, len treba postupovať pomalšie. Zábrany sú, ale točí sa v nich vietor, takže musíme 'cvakať' proti vetru a ešte aj dohora."

