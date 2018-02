TASR

Dnes o 15:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slováci prvýkrát trénovali pod dohľadom prezidenta Kisku

Tréning netrval ani hodinu, trochu ho skrátili pre náročné predchádzajúce fázy.

Na snímke uprostred prezident SR Andrej Kiska a vpravo generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan sledujú prvý tréning hokejistov SR v hokejovej hale Kwandong v prímorskom meste Kangnung, dejisku 23. ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu 8. februára 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 8. februára (TASR) - Prvý tréning slovenských hokejistov v dejisku zimnej olympiády mal prezidentský dohľad. Nápad sa zrodil ešte v lietadle, v ktorom Andrej Kiska "priviezol" druhú skupinku, teda sedmičku hráčov a generálneho manažéra Miroslava Šatana.

Do Pjongčangu a jeho okolia sa cestujúci zo špeciálu dopravili vo štvrtok popoludní a o niekoľko hodín neskôr sa niektorí opäť stretli v hlavnej hale hokejového centra v Kangnungu. Prezident SR zavítal aj na striedačku a potom všetko sledoval z tribúnovej perspektívy, istý čas aj spolu so Šatanom a ďalším prezidentom (Slovenského olympijského výberu) Antonom Siekelom. "Pán Kiska nám prišiel zapriať všetko dobré. O výsledku sme sa ale nebavili. Bol to priateľský pozdrav," konštatoval brankár Ján Laco.

Tréning netrval ani hodinu, trochu ho skrátili pre náročné predchádzajúce fázy. Traja preťažení únavou (Branislav Konrád, Marcel Haščák a Matej Paulovič ani netrénovali). "Je tu milé prostredie, taký príjemný zimák. Ľad je kvalitný, zázemie výborné. Niet sa na čo sťažovať," povedal Laco, ktorý si je vedomý, že aklimatizačná únava sa prejaví zrejme najviac na druhý deň. Preto ešte nemá jasno vo svojom voľnom programe na piatok večer: "Veľmi rád by som išiel na otvárací ceremoniál, ale záleží ako sa budem cítiť. Veľa do toho asi povie aj počasie. Predsa je to dlhšia záležitosť a človek môže v takom chlade ochorieť. V Soči pred štyrmi rokmi to bolo iné, tam bola oveľa teplejšie počasie."

Tréning slovenských hokejistov sledovali aj kórejské dobrovoľníčky. Mali z toho náramnú zábavu a fotili jedna radosť.

Vyslaní redaktori TASR Andrej Bezák a Peter Horváth