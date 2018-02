TASR

Víťaz Stanleyho pohára Jiří Bicek ukončil kariéru

Odchovanec košického hokeja debutoval v najvyššej súťaži už ako 17-ročný.

Jiří Bicek, archívna snímka. — Foto: TASR/František Iván

Košice 8. februára (TASR) - Kariéra hokejového útočníka Jiřího Biceka je na konci. Víťaz Stanleyho pohára z roku 2003 v decembri skončil v klube HC Košice a za uzavretú už považuje nielen aktuálnu sezónu, ale aj celú kariéru. Tú chcel ukončiť v HC Košice, čo sa mu síce splnilo, mrzí ho však spôsob odchodu.

Bicek odohral v sezóne 2017/2018 iba štyri zápasy, po ktorých dlhšie absentoval pre zranenie. V čase, keď sa už blížil jeho návrat do zápasového kolotoča, prišla správa o rozchode s klubom HC Košice. "Veľmi to nechcem rozpitvávať. S HC Košice sme sa nerozišli tak, ako som predpokladal, keď som sa vrátil do klubu pred pár rokmi. Môžem povedať, že som vždy zo seba odovzdal 100 percent. Taký spôsob, akým sme sa rozlúčili, bol pre mňa sklamaním," prezradil Bicek. Od polovice decembra mal do konca januára, keď bol posledný prestupový termín v rámci Tipsport ligy, dosť času nájsť si nové pôsobisko. Na ponuky však nereflektoval a vnútorne sa zmieril s definitívnym koncom kariéry. "Táto sezóna sa už pre mňa skončila a vyzerá to, že už ani ďalšie nebudú. Ako Košičan som chcel kariéru ukončiť doma, v Košiciach. Nie som nahnevaný, ale smutný," poznamenal s dovetkom, že koniec kariéry je istý na 99,9-percent.

Odchovanec košického hokeja debutoval v najvyššej súťaži už ako 17-ročný. V roku 1997 ho draftoval klub New Jersey Devils, v ktorého drese odohral celkovo 69 zápasov a dosiahol bilanciu 6 gólov a 7 asistencií. V roku 2003 sa po boku klubových legiend Martina Brodeura, Scotta Stevensa či Patrika Eliáša tešil zo zisku Stanleyho pohára. Neskôr pôsobil aj v najvyšších súťažiach vo Švédsku, Fínsku, Švajčiarsku a v Česku. Pred sezónou 2012/2013 sa vrátil do HC Košice a v drese "oceliarov" následne získal dva majstrovské tituly. Slovensko reprezentoval na MS 2009 vo Švajčiarsku.