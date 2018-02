Michaela Bodyová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na kašeľ, hnačky aj zápaly. Zbytočným liekom sa vyhnete s olejom z obyčajného korenia, ktoré má v kuchyni každý

Neustále sa opakujće zápaly, infekcie, mykózy, či problémy s trávením zaručene nikoho netešia. Ako sa týchto problémov účinne zbaviť?

— Foto: Zdravopedia

BRATISLAVA 11. februára - Veľmi účinným pomocníkom na mnohé tieto problémy je oreganový olej. Olej má vynikajúce zloženie, pozostáva najmä z látky, ktorá je známa ako carvacrol. Táto látka funguje ako prirodzený zabijak parazitov, vírusov, mikróbov, či iných infekcií.

Čarovný liek našich starých mám

V suchom stave sa oregano bežne používa ako korenina, lisuje sa za studena a je silne aromatická. U nás nie je až taká bežná, pestuje sa predovšetkým v oblasti Stredomoria. Naše staré mamy olej používali veľmi často a to najmä v súvislosti s problémami s podporou trávenia, dýchania, či dokonca funkcie kĺbov. No jeho účinky oceníte najmä pri boji proti plesniam. Výhodou oleja je, že sa môže využívať na vnútorné aj na vonkajšie použitie, to znamená, že dokáže zabiť aj baktérie, o ktorých možno ani nevieme. Mnohé testy tieto zázračné účinky oreganového oleja len potvrdzujú.

Foto: adn

Vyhnite sa antibiotikám

V prípade, že vaše ochorenie je kvasinkového pôvodu, môže byť olej účinnejší ako antibiotiká. Oreganový olej môže tak predstavovať účinnú liečbu proti baktériám rezistentným na antibiotiká.

Čo sa v oleji ukrýva?

V zázračnom oleji sa skrýva hneď niekoľko látok, ktoré blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. V oleji môžeme nájsť niekoľko esenciálnych olejov, karvakrol, thymol, borneol, ďalej sa tam nachádza kyselina rozmarínová, vitamíny A a C ako aj flavonoid. Oreganový olej je silným antioxidantom, čo má za následok, že sa chráni naše telo pred voľnými radikálmi aj pred rakovinou.

Oreganový olej môže pomôcť aj pri:

- podpornej liečbe Helicobactera pylori,

- žalúdočných problémoch,

- alergii, či astme,

- problémoch so žlčníkom,

- zápale stredného ucha,

- infekčných hnačkách, ale aj pri zápche,

- infekciách dýchacích ciest,

- kožných problémoch.

Tento zázračný olej má skvelé účinky a určite by nemal chýbať ani u vás doma.