Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tureckí smetiari založili knižnicu z kníh, ktoré ľudia vyhodili do smetí. Obsahuje už takmer 5000 kníh a požičanie je zadarmo

Búrajú všetky predsudky o svojom povolaní. Títo smetiari veci iba nevyhadzujú, ale aj zachraňujú a dávajú im nový domov.

Tureckí smetiari v hlavnom meste zachraňujú knihy zo smetných nádob. — Foto: Wikipedia, facebook/FrencuenciaTV

ANKARA 11. februára (Dobré noviny) – Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. Tento citát však neplatí vždy. Nie každý si knihy váži a niektorí im dajú krídla tým, že ich vyhodia do koša. A čo sa s nimi deje potom, je otázne. Niektoré možno skončia na skládke, iné v spaľovni a v lepšom prípade v zbere papiera. Nie je to tak vždy. Knihy z kontajnerov zachraňujú tí, od ktorých by sme to čakali možno najmenej – smetiari.

Záchrancovia nechcenej literatúry žijú v tureckom hlavnom meste Ankara a svojou činnosťou búrajú všetky predsudky voči tomuto povolaniu. Pri pravidelnej údržbe mesta neraz natrafili na knihy v smetiakoch. Osudy nechcených diel im však nezostali ľahostajné, a tak im našli nový domov. Využili priestory bývalej tehelne vo štvrti Çankaya, kam si chodievali oddýchnuť. Budovu pred šiestimi mesiacmi zrekonštruovali a zriadili tu novú knižnicu, ktorá obsahuje už viac ako 4750 zväzkov.

Na archívnej snímke budova bývalej tehelne vo štvrti Çankaya pred rekonštrukciou a po nej. V historických priestoroch s tehlovými klenbami sa nachádza nová knižnica. Foto: facebook/Ali Yılmaz

Nájdete tu kúsky z červenej knižnice, ale aj odbornú literatúru a na svoje si prídu aj najmenší, ktorí si môžu prečítať napríklad Harryho Pottera. Nájdete tu teda aj naozaj kvalitnú literatúru, okrem iného aj dielo od tureckého spisovateľa Orhana Pamuka oceneného Nobelovou cenou.

Tureckí smetiari tak popri práci oddychujú čítaním alebo hraním šachu. Literatúru si pôvodne mohli zapožičať aj členovia ich rodín, no nová knižnica v starej tehelni zaujala aj širokú verejnosť. Podľa jej manažéra Emiraliho Urtekina sem ľudia posielajú stále ďalšie a ďalšie knihy, ktoré postupne triedia a katalogizujú. Nadšenci literatúry však prichádzajú aj osobne. „Dávame knihám druhý život a požičiavame im ich zdarma,“ hovorí Urtekin.

Smetiari v Ankare sa popri práci venujú aj čítaniu. Foto: facebook/FrecuenciaTV

Záujem o literatúru prejavili aj mnohé školské zariadenia, ktorým knihy chýbajú alebo knižnicu ani nemajú. Manažér preto uvažuje, že by zriadili mobilnú knižnicu, ktorá by každých štrnásť dní obchádzala školy v metropole Turecka. Sprevádzať ju bude nová 11-členná kapela zložená zo smetiarov, ktorí budú kovovými tyčami hrať na prázdne kontajnery. To však nie je ani zďaleka všetko.

Smetiari spojili sily a v bývalej tehelni vybudovali aj holičstvo, kaviareň a kancelárie. Zariadenie v nich je upcyklované, pretože v kontajneroch natrafíte naozaj na kadečo užitočné, estetické a ešte stále funkčné. Podarilo sa im to aj vďaka finančným darom, pretože tento medializovaný projekt vzbudil naozaj veľké ohlasy vo všetkých kútoch krajiny. Smetiari dokonca zaevidovali aj zmenu v správaní ľudí. Knihy najnovšie balia do plastových vriec a nechávajú ich vedľa smetných nádob, pretože vedia, že nebudú vyhodené, ale zachránené.