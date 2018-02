TASR

Dnes o 14:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava sa pýta ľudí, aká má byť centrálna petržalská zóna

Hlavné mesto preto v týchto dňoch sprístupní na svojom webe dotazník, prostredníctvom ktorého chce zistiť, aké očakávania i nároky kladú na centrálnu petržalskú zónu samotní obyvatelia.

Ilustračné foto. — Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 8. februára (TASR) - Projekt predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky chce hlavné mesto spojiť i s vytvorením nového urbanistického konceptu v centrálnom petržalskom koridore, ktorým bude električková trať prechádzať. Predstavou mesta, s ktorou sa obracia na obyvateľov Petržalky, je, aby v tomto priestore našli rezidenti to, čo im v súčasnosti chýba.

Hlavné mesto preto v týchto dňoch sprístupní na svojom webe dotazník, prostredníctvom ktorého chce zistiť, aké očakávania i nároky kladú na centrálnu petržalskú zónu samotní obyvatelia. "Dotazník zisťuje aj to, či sú Petržalčania naklonení skôr tomu, aby Petržalka poskytovala hlavne miesto na bývanie a relax, alebo by privítali, ak by sa z Petržalky stalo to, čomu urbanisti hovoria mesto krátkych vzdialeností - kde je všetko blízko, bývanie, úrady, služby, práca," uviedla na štvrtkovom stretnutí s novinármi hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

Rozvoj centrálnej petržalskej osi by mal podľa jej slov sledovať to, aby okolie električkovej trate ponúkalo i novú kultúrno-spoločenskú funkcionalitu a centrálna časť integrovala funkcie verejného záujmu, ktoré sú v súčasnosti vytláčané na okraj Petržalky.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal ju doplnil, že výzvou je z Petržalky urobiť plnohodnotný urbanistický celok. "Aby mala aj svoje centrum, ktoré doteraz nemá," povedal.

Dotazník bude súčasťou spracovávanej urbanistickej štúdie a riešenia centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Okrem webu ho mesto sprístupní aj prostredníctvom tematickej prehliadky prezentujúcej rozpracovanú urbanistickú štúdiu. Tejto téme by mal byť venovaný celý týždeň v priestoroch ARCHA na Uršulínskej ulici.

Hlavné mesto v súčasnosti finalizuje projektovú prípravu električkovej trate na koniec Petržalky, ktorá bude podkladom pre územné rozhodnutie i stavebné povolenie. "Keďže však ide opäť o eurofondový projekt, musí ho posúdiť a schváliť ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán. Takisto k samotnej žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie sa musí vyjadriť 48 rôznych úradov a až následne môže príslušný stavebný úrad – v mestskej časti Petržalka vydať stavebné povolenie," ozrejmil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. "A samozrejme, musíte rátať aj s trvaním verejného obstarávania na zhotoviteľa," dodal.

Uistil však, že časový harmonogram procesov je nastavovaný tak, aby sa všetko stihlo do konca programového obdobia, teda do záveru roka 2023.