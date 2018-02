TASR

Poslanci debatujú o životnom štýle Slovákov, navrhujú, ako ho zlepšiť

Alan Suchánek, archívna snímka. — Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci v parlamente debatujú vo štvrtok o životnom štýle Slovákov. Zhodujú sa, že by mal byť zdravší, opozícia v tejto veci poukazuje i na väčšiu angažovanosť štátu či verejnoprávnych médií.

Na pôde parlamentu k tejto téme prebieha konferencia. Organizuje ju OĽaNO. Potrebu diskutovať o zdraví Slovákov má podľa hnutia veľa lekárov či zdravotníckych pracovníkov, ktorí si uvedomujú súčasný nevyhovujúci stav slovenskej populácie. Na konferencii vystúpia aj predstavitelia ministerstva zdravotníctva.

"Celá dnešná medicína je postavená na liečení pacienta, nie na tom, ako predchádzať ochoreniam," povedal podpredseda parlamentného zdravotníckeho výboru Alan Suchánek (OĽaNO).

Pripomenul, že so zhoršujúcim sa zdravotným stavom Slovákov narastajú liečebné náklady a zvyšuje sa počet invalidných pacientov, čím stúpa zadlženosť zdravotníctva. Suchánek preto navrhuje štrukturálne zmeny vo výchove obyvateľstva. Do praxe by sa podľa neho mala viac pretláčať preventívna medicína zo strany lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Je za to, aby lekári mali v rámci predgraduálnej a postgraduálnej výchovy zavedený ako certifikovaný predmet preventívnu medicínu.

Zlepšenie situácie by podľa neho malo priniesť aj preplácanie konzultácií lekárom zdravotnou poisťovňou či podpora vzniku série relácií v RTVS o základoch zdravovedy a zdravého životného štýlu. Takisto je za to, aby sa na základných a stredných školách zaviedol predmet zdravoveda, na stredných a vysokých školách predmet psychohygiena.

Štát dlhodobo tvrdí, že sa v téme zdravotného štýlu Slovákov angažuje. Dokazovať to majú viaceré prijaté národné akčné plány.