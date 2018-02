TASR

Prešovčania sa zapájajú do akcie Do práce na bicykli v zime

Táto aktivita sa na celom svete organizuje už po šiesty raz.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Prešov 8. februára (TASR) – Propagátori bicyklovania v Prešove vyzývajú širokú verejnosť, aby sa v piatok 9. februára zapojila do celosvetovej akcie Do práce na bicykli v zime (Winter bike to work day). Táto aktivita sa na celom svete organizuje už po šiesty raz. Ľudia v rôznych krajinách sa do nej zapájajú, aby podporili myšlienku celoročného dochádzania na bicykli do práce alebo školy. V Prešove na projekte spolupracuje Prešovská bicyklová skupina Kostitras.

"V piatok budeme od rána v uliciach Prešova rozdávať cyklistom malé nálepky. Medzi 14.00 až 19.00 h budeme čakať vo dvore na Hlavnej ulici 103, pri kaviarni Dublin cafe, kde každý cyklista, ktorý príde, dostane malé občerstvenie. Pripravili sme pre nich kávu, koláč a aj niečo iné," prezradila o pripravovanej akcii Renáta Kmecová z organizačného tímu.

Podľa jej ďalších slov podujatie je príležitosťou pozvať ľudí, ktorí nevyužívajú bicykel počas celého roka, prípadne vôbec, aby mu dali šancu a skúsili ho využívať aspoň niekoľkokrát do týždňa na bežnú prepravu. Zakrátko zistia, že je to najjednoduchší, najlacnejší, najzdravší a neraz aj najrýchlejší spôsob prepravy v rámci mesta.

Cyklisti sa do celosvetovej kampane Winter bike to work day mohli zaregistrovať aj vopred. Získali tak možnosť zúčastniť sa na aktivite, o ktorú je tento deň obohatený. Náhodne vybrané dvojice z prihlásených účastníkov z celého sveta sa budú môcť navzájom spoznať a vzájomne si vymeniť malé darčeky.

V Prešove si cyklisti možnosť používania bicykla počas celého roka pripomenuli aj 6. januára na podujatí Cyklométa. Kmecová uviedla, že toto podujatie má za cieľ poukázať na nutnosť byť na cestách dostatočne osvetlený, pretože bezpečnosť pre cyklistu je prvoradá, "aj keby mal mať na sebe vysvietený vianočný stromček". Cyklométa, ktorá sa konala v Prešove už po tretí raz, má za úlohu tiež propagovať cyklistickú dopravu ako udržateľný spôsob dopravy. "Tento rok sme sa tešili skvelej účasti. Prešovom sa previezlo viac ako 50 cyklistov, ktorí boli ozdobení rôznymi vianočnými dekoráciami a svetielkami. Odovzdali sme im množstvo cien," povedala Kmecová.