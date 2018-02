Dominika Dobrocká

Dnes o 14:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní 97-ročná babička pochybovala, že ju princ Harry spozná. Výraz jeho tváre, keď ju zbadal, však hovorí za všetko

Princ Harry má srdce na správnom mieste. Dôkazom je stretnutie s jeho fanúšičkou.

— Foto: Repro foto YouTube

SYDNEY 8. februára - O tom, že má princ Harry mnoho fanúšikov, nie je pochýb. Snáď každý v kútiku duše túži po stretnutí s členom kráľovskej rodiny. Jednému z množstva ľudí sa podarilo Harryho naozaj zaujať. Lepšie povedané podarilo sa to 97-ročnej dáme menom Daphne Donnová. Babička, ktorá pochádza z austrálskeho mesta Sydney čakala dlhých sedem hodín, aby sa mohla s obľúbeným princom stretnúť.

Harry navštívil Sydney za účelom podporiť svoje podujatie Invictus Games. Počas tejto cesty sa stretol s mnohým fanúšikmi. Tých neodradilo ani daždivé počasie. Hodiny čakali a každý jeden dúfal, že sa Harryho budú môcť dotknúť, odfotografovať či podať si s ním ruku. Staručká Daphne bola medzi týmto davom. Nebolo to však jej prvé stretnutie s Harrym. To prebehlo približne pred dvomi rokmi, keď princ Harry spolupracoval s austrálskymi obrannými silami a zastavil sa v Sydney Opera House. Samozrejme, že aj vtedy boli okolo fanúšikovia mladého princa. On si však v dave všimol staručkú pani. Zaujali ho viaceré vojenské medaile, ktoré mala Daphne pri sebe. Jedným z nich bol aj ocenenie „Viktóriin kríž“.

Celý svet vie, že Harry je s armádou spätý a ocenenia jeho oko zaujali. Vykročil k Daphne, ktorá mu prezradila, že stratila svojho prvého manžela počas druhej svetovej vojny a na počesť nosí Viktóriin kríž, ktorý mu patril. Princ Harry si príbeh vypočul, pobozkal Daphne na líce a rozlúčil sa. Ani jednému nenapadlo, že sa ich stretnutie zopakuje. Keď ju opäť spozoroval v daždi, premoknutú, okamžite sa k nej vybral. Babičku pozdravil, porozprával sa s ňou a venoval jej silné objatie. „Spomenul si na mňa. Dal mi ďalší bozk na druhú stranu,“ povedala mediám Daphne.

Princ Harry vytvoril Invictus Games v roku 2014. Podujatie umožňuje zranenému a chorému ozbrojenému personálu zúčastniť sa rôznych športových akcií. V roku 2018 sa toto športové podujatie uskutoční práve v Sydney. Nie je preto vylúčené, že sa Daphne a Princ Harry opäť stretnú.