Michaela Bodyová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Ľudia na týchto fotografiách sú tak fotogenickí, že je to až smiešne

To snáď nie je ani možné. Poviete si pri pohľade na niektoré z týchto fotografií, ktoré ukazujú tých najfotogenickejších ľudí na svete.

BRATISLAVA 10. februára - Vo všeobecnosti platí, že samy sebe sa nepáčime. Obzvlášť to platí pri fotografiách, ktoré sú dôkazom toho, že keď sa rozdávala krása, my sme boli niekde v posledných radoch. Fotografie sú najkrajšie vtedy, keď zachytávajú ľudí v momente, v ktorom to čakajú najmenej. Zábery týchto ľudí sú dôkazom toho, že život je naozaj pestrý a jedinečný. No odzrkadľujú aj to, že niektorí ľudia sú jednoducho príliš fotogenickí a tak vyzerajú dokonale na každej fotke, bez ohľadu na to, čo na nej práve robia.

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com

— Foto: imgur.com