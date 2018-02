Kristína Jurzová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenská príroda ukázala svoju nádheru v plnej sile. Vďaka zime vznikol jeden z jej najkrajších úkazov

Tento ľadopád obdivujú ľudia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

CHRASŤ NAD HORNÁDOM 8. februára (Dobré noviny) - Hoci si mnohí z nás na zimu neraz pohundrú, toto ročné obdobie predsa len má svoje čaro. Našu krajinu premení na ľadové kráľovstvo, ktorým sa môžete kochať iba raz do roka. Stačí si iba vybehnúť do prírody a môžete objaviť jeden z najkrajších prírodných úkazov na Slovensku.

Je ním ľadopád Šikľavá skala, ktorý sa nachádza medzi obcami Chrasť nad Hornádom a Matejovce nad Hornádom v okrese Spišská Nová Ves. Ide o vodopád nad rozsiahlym zlepencovým previsom, ktorého výška je približne 14 metrov. Vytvára ho pramenisko, ktoré steká po tejto mohutnej skale do bývalého koryta rieky Hornád. V zime sa z vodopádu tvorí ľadopád plný ľadových stien, stĺpov a cencúľov. Stačí teda iba "obetovať" asi 20 minút pešej chôdze a dostanete sa do ľadovej krajiny zázrakov, ktorú by mal vidieť každý z nás.

— Foto: TASR – František Iván

