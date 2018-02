TASR

Včera o 20:24 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Pakusza po 10 rokoch končí ako tréner ženskej futbalovej reprezentácie

S bilanciou 100 zápasov na lavičke prenecháva reprezentačné kormidlo svojmu nasledovníkovi.

Tréner Slovenska Zsolt Pakusza — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. februára (TASR) - Zsolt Pakusza sa vzdal funkcie trénera ženskej futbalovej reprezentácie, ktorú zastával desať rokov. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

S bilanciou 100 zápasov na lavičke prenecháva, po dohode s vedením SFZ, reprezentačné kormidlo svojmu nasledovníkovi. "Moje rozhodnutie nesúvisí s presvedčením, že by som ďalej nemal družstvu čo odovzdať. Bral som však do úvahy pozíciu manažéra vzdelávania, ktorá si vyžaduje s narastajúcim objemom, počtom študentov a významom stále viac času a dospel som do bodu, kedy viem, že na tieto dve pozície je jeden človek málo. Obe si vyžadujú stopercentný prístup a tak považujem toto rozhodnutie za korektné voči sebe, hráčkam a tiež futbalovej verejnosti," uviedol Pakusza pre futbalsfz.sk. Meno jeho nástupcu by malo byť známe do dvoch týždňov.