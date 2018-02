TASR

Futsalový Slovan angažoval Španiela Solana

Dvadsaťštyriročný španielsky legionár naposledy pôsobil v Stuttgarte.

Ilustračná fotografia — Foto: TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Novou posilou futsalistov Slovana Bratislava sa stal Sergio Solano. Dvadsaťštyriročný španielsky legionár naposledy pôsobil v Stuttgarte. Solano už bude môcť v drese lídra 1. SLF nastúpiť aj v derby proti Trnave, ktoré sa odohrá v piatok o 19.30 v HANT Aréne. S "belasými" podpísal zmluvu do konca tejto sezóny s možnosťou opcie na predĺženie spolupráce, informovala oficiálna internetová stránka Slovana.

Španielsky univerzál, ktorý môže hrať v obrane i na krídle, vyhral v juniorskej kategórii španielsky titul. Následne pôsobil v druhom tíme Movistaru a maďarskom Györi. Najväčší úspech dosiahol v sezóne 2015/16, keď pomohol Györu k zisku titulu i domáceho pohára.

"V Györi som sa spoznal s Gabrielom Rickom, je to perfektný chalan. Práve Gabriel mi prednedávnom zavolal, či nechcem prísť do Slovana. Povedal som, že áno, dohodli sme sa na podmienkach a od predchádzajúceho týždňa trénujem s mužstvom. So Slovanom chcem vyhrať všetko, čo sa len bude dať," vyhlásil pre skslovan.com Solano.