Europarlament schválil prerozdelenie britských mandátov

Poslanci však nevyzvali na vytvorenie celoeurópskej kandidátnej listiny, ktorá by mohla využiť časť uvoľnených mandátov po britských poslancoch.

Brusel/Štrasburg 7. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu hlasovaním potvrdili, že po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by mal počet europoslancov klesnúť zo 751 na 705. Nevyzvali však na vytvorenie celoeurópskej kandidátnej listiny, ktorá by mohla využiť časť uvoľnených mandátov po britských poslancoch.

Navrhované prerozdelenie poslaneckých mandátov, za ktoré hlasovalo 431 poslancov, 182 bolo proti a 61 sa zdržalo, by okrem zníženia počtu poslancov zo 751 na 705 dočasne zmrazilo 46 zo 73 mandátov, ktoré v súčasnosti prináležia britským poslancom. Zmrazené mandáty by mali byť pridelené krajinám, ktoré v budúcnosti vstúpia do EÚ.

Zvyšných 27 kresiel po britských poslancoch by sa malo prerozdeliť medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného prerozdelenia mandátov v EP mierne znevýhodnené. Pre Slovensko to znamená jeden mandát navyše, čiže 14 kresiel v europarlamente.

Poslanci EP sa zhodli, že k prerozdeleniu týchto mandátov dôjde len za predpokladu, že Spojené kráľovstvo naozaj opustí Úniu.

Na druhej strane zákonodarcovia odmietli výzvu Výboru EP pre ústavné veci (AFCO), aby sa časť uvoľnených mandátov využila na vytvorenie celoeurópskej kandidátnej listiny. Parlament odmietol návrh na zriadenie nadnárodného volebného obvodu a celoúnijnej kandidátnej listiny a zmienky o nich z textu uznesenia vymazal.

Proti celoeurópskej kandidátnej listine sa v posledných dňoch ozvali viaceré členské štáty EÚ, vrátane krajín Vyšehradskej štvorky (V4), veľká časť europoslancov a osobností politického a spoločenského života.

