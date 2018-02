Zábavný denník pre všetky matky

Bratislava 7. februára (OTS) - „Vopred vás radšej varujem. Toto je skutočný denník aktívnej matky, v ktorom sa určite nedočítate o sŕkaní latte s dokonalým účesom a mejkapom, ani o tom, ako vyzerať úžasne, keď sa tri noci nevyspíte,“ upozorňuje Adela Jasenovcová hneď v úvode knihy Denník aktívnej matky.

Dozviete sa tu, že život matky ide ďalej, je plný nepredvídateľných okolností, hoci si občas myslí, že jej ušla posledná električka.

Dočítate sa, že detský svet je perfiš, ak sa hýbete, realizujete a robíte veci, ktoré vás bavia.

S dvoma deťmi, psom a mužom, čo je stále preč, sa dá žiť.

Ale ako?

Krátke poviedky a príbehy, z ktorých vám môže byť do smiechu alebo do plaču. A tipy, ako sa nezblázniť, keď sa na vás všetko valí. Adela Jasenovcová normálne píše najmä do babských časopisov a webov, no tentoraz napísala knižku pre všetky maminy.

Denník aktívnej matky najlepšie chutí s dobrou kávou a poriadnym kusom domáceho koláča.

„Uf, tak to mi odľahlo. To je ono! Chrápe presne ako môj nebohý manžel. Myslela som si, že ma chodí strašiť,“ povie suseda s úľavou.

Suseda z bytu pod nami ma odchytila cestou k autu. Veľa toho nenahovorí, a tak ani veľa o sebe nevieme. Je to staršia pani, vdova a drží si odstup. No dnes sa tvári o čosi priateľskejšie.

Stúpili ste už v noci na takú tú malú, ale sakra ostrú lego kocku, keď ste sa uprostred noci ponáhľali k dieťaťu, ktoré kričalo, že musí na záchod, aj keď ste správne tušili, že už sa asi netreba ponáhľať, lebo TO už bolo v gatiach?

Ak áno, pri čítaní knižky Denník aktívnej matky sa teda asi až tak nebudete smiať.

Máte radi motivačné citáty, retušované fotky a success stories?

Kúpte si teda inú knihu. Ale potom sa nedozviete, či matka Adela ten maratón zabehne, aj keď pri deťoch a psovi nestíha trénovať. Zbaví sa nadváhy, kvôli ktorej sa neohne na milovanej joge? Nebudete vôbec vedieť, čo všetko ešte nestihne, rozbije, pripečie. Najmä ak jej muž vôbec nepomáha a furt je niekde na bicykli. Úplne vám ujde, čo rozhrýzol zlomyseľný dobrák pes...

Prečítajte si úryvok z knihy Denník aktívnej matky

NIE JE KAŽDÝ DEŇ NEDEĽA

Zastavím pri priechode, svieti červená. Autá fičia oboma smermi. Keď naskočí zelená, potlačím kočík vpred. A vtom sa to stane. Taška s nákupom, zavesená na kočíku, sa roztrhne, po zebre sa kotúľajú jogurty a jabĺčka a rozbehnú sa do všetkých svetových strán. Nestíham ich zbierať. Náš pes si myslí, že sú to loptičky, hryzie ich a už na nás trúbia autá.

Rýchlo to všetko zbieram, no chlieb mi už medzitým stihla zrolovať biela dodávka. Tuším mi ušli aj slová, aké by deti nemali počuť. Dorotu vypúšťam na najbližšom ihrisku hneď za cestou, psa uväzujem o strom a vysilene si sadám na lavičku. Hlasno fučím a vytáčam sestrino číslo, aby som sa jej posťažovala.

Spoza šmykľavky počujem, ako Dora počíta na prstoch po novom: „Jeden, do iti, dva, do iti, tri, do iti...“