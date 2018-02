EP odmietne návrhy na predsedu EK, ak to nebudú špičkoví kandidáti

TASR

Brusel/Štrasburg 7. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) je pripravený odmietnuť akéhokoľvek nominanta na post predsedu Európskej komisie (EK), ktorý do kampane pred budúcoročnými eurovoľbami nevstúpi ako celoúnijný kandidát na tento post. Europoslanci na to upozornili v rámci stredajšej rozpravy na túto tému v Štrasburgu.

Poslanci väčšinou hlasov prijali rozhodnutia k revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi EP a EK (457 hlasov za, 200 proti a 20 sa zdržalo), čo znamená nezvratnosť procesu výberu predsedu EK z tzv. špičkových kandidátov, ktorých budú navrhovať jednotlivé európske politické strany.

Na pokračovaní modelu špičkových kandidátov pri voľbe šéfa EK, ktorý v roku 2014 viedol k zvoleniu Jeana-Clauda Junckera na tento post, trvajú najväčšie politické skupiny - európski ľudovci, sociálni demokrati, liberáli aj zelení.

Poslanci v stredu opakovane zdôraznili, že výber predsedu EK spomedzi špičkových kandidátov je nevyhnutné zachovať, a upozornili, že EP odmietne každého nominanta, ktorý sa o tento post nebude uchádzať ako kandidát európskej politickej strany. Podľa ich názoru prepojenie výberu šéfa exekutívy EÚ s výsledkami volieb do EP posilňuje legitimitu oboch inštitúcií.

Počas rozpravy europoslanci upozornili, že táto téma bola zaradená do pracovnej agendy šéfov vlád a štátov na summite EÚ, ktorý sa uskutoční 23. februára. Španielsky poslanec a spravodajca EP pre túto tému Esteban González Pons upozornil, že ak sa lídri EÚ rozhodnú vrátiť k voľbe predsedu EK podľa starých pravidiel, čo mnohí zákonodarcovia označujú ako "rokovanie za zatvorenými dverami", bude to znamenať "urážku" EP a povedie to k vážnemu medziinštitucionálnemu sporu.

Európsky týždenník Politico v tejto súvislosti pripomenul, že Juncker v utorok v Štrasburgu skonštatoval, že v Európskej rade je takmer väčšina lídrov proti tomuto návrhu EP. S kampaňou postavenou na straníckych špičkových kandidátoch podľa neho nesúhlasí francúzsky prezident Emmanuel Macron, ale ani najvyšší predstavitelia Česka, Holandska, Litvy, Maďarska, Poľska, Portugalska a Slovenska.

V rámci debát na túto tému europoslanci navrhli, aby sa eurokomisári mohli uchádzať o zvolenie do EP alebo kandidovať na post predsedu EK ako špičkoví kandidáti bez toho, aby si museli vziať neplatené voľno. Rovnako vyzvali predsedu EK, aby informoval EP o opatreniach, ktoré zabezpečia dodržiavanie zásad nezávislosti a čestnosti zo strany komisárov uchádzajúcich sa o zvolenie vo voľbách do EP, a zaistil, aby komisári kandidujúci vo voľbách do EP nemohli na činnosti spojené s volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje EK.

spravodajca TASR Jaromír Novak