Mexiko verí, že do konca februára uzavrie dohodu o voľnom obchode s EÚ

TASR

EÚ a Mexiko majú v úmysle aktualizovať svoju obchodnú dohodu spred 21 rokov, ktorá sa do značnej miery vzťahuje na priemyselné tovary.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Brusel 7. februára (TASR) - Mexiko verí, že do konca februára môže uzavrieť novú dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou (EÚ). Povedal to v stredu nemenovaný mexický predstaviteľ, blízky rokovaniam.

EÚ a Mexiko majú v úmysle aktualizovať svoju obchodnú dohodu spred 21 rokov, ktorá sa do značnej miery vzťahuje na priemyselné tovary. Chcú pridať poľnohospodárske výrobky, viac služieb, investície a verejné obstarávania a zahrnúť do nej ustanovenia o pracovných štandardoch a ochrane životného prostredia.

Mexickí vyjednávači sú tento týždeň v Bruseli, pričom obe strany sa majú znova stretnúť o ďalší týždeň v Mexiku.

Podľa mexického predstaviteľa eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmstromová by mohla prísť v týždni od 19. februára do Mexika, aby pomohla dotlačiť rokovania do úspešného konca.

"Myslím, že už sme k tomu veľmi blízko," povedal nemenovaný mexický predstaviteľ.

Kľúčovými bodmi, ktoré sa ešte nepodarilo vyriešiť, je rozsah otvorenia vzájomných trhov pre potraviny a nápoje, ako sú tequila, kurčatá či špargľa z Mexika a mliečne výrobky z Európy. A tiež požiadavka EÚ na uznanie zemepisných označení, napríklad "šampanské" len pre šumivé vína z francúzskeho regiónu s týmto názvom. Alebo, čo je dôležitejšie pre Mexiko, že výraz "manchego" sa vzťahuje len na syr z ovčieho mlieka z príslušného regiónu v centrálnom Španielsku.

Mexiko má totiž vlastný syr z kravského mlieka s názvom "manchego".

EÚ tiež žiada, aby sa spoločnosti zo starého kontinentu mohli v Mexiku uchádzať o vládne zákazky. Vyjednávači budú musieť zistiť, ako sú chránení zahraniční investori.

Pre Mexiko je dohoda s EÚ súčasťou stratégie na zníženie závislosti od trhu v USA, kam smeruje takmer 80 % mexického exportu. Tento cieľ je oveľa naliehavejší od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie začiatkom minulého roka. Trump totiž hrozí zrušením Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).

Mexiko je jednou z 11 krajín, ktoré sa v marci chystajú podpísať dohodu o voľnom obchode medzi Áziou a Tichomorím, od ktorej už USA odstúpili.

"Aktualizácia dohody s Európou je veľmi dôležitá nielen ekonomicky, ale aj preto, že ide o ďalší krok k posilneniu našej siete voľného obchodu," dodal nemenovaný mexický predstaviteľ.