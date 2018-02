TASR

Dnes o 15:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prognózy EÚ: Ekonomika SR porastie aj vďaka zlepšujúcemu sa trhu práce

Nárast miezd v zamestnaní a celkový rast miezd by mal viesť k zvýšeniu inflácie.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Brusel 7. februára (TASR) - Hospodársky rast Slovenska dosiahne za rok 2017 úroveň 3,4 % HDP najmä v dôsledku vyšších výdavkov domácností a oživenia investícií. Rast by mal pokračovať aj v rokoch 2018 a 2019 na úrovni 4,0 %, respektíve 4,2 % a to vďaka zlepšujúcich sa podmienok na trhu práce a nárastu investícií v súkromnom sektore. Uviedla to v stredu Európska komisia (EK) v rámci zimných hospodárskych prognóz pre EÚ a eurozónu.

Komisia očakáva, že rast reálneho HDP sa v roku 2019 zvýši nad 4 % zásluhou príjmov z čistého obchodu, ktorý by mal profitovať najmä z rozšírenej výroby v automobilovom priemysle.

Investície v treťom štvrťroku 2017 vzrástli na Slovensku štvrťročne o 6,2 %, čo naznačuje pevné oživenie ekonomiky v roku 2017 ako celku po prudkom poklese v predchádzajúcom roku. Očakáva sa, že rast investícií dosiahne svoj vrchol v roku 2018, vďaka rastúcim investíciám do automobilového priemyslu a niektorým rozsiahlym projektom v oblasti verejnej infraštruktúry.

Nárast miezd v zamestnaní a celkový rast miezd by mal viesť k zvýšeniu inflácie. Miera nezamestnanosti sa bude postupne znižovať, čo naznačuje ďalšie zhoršenie situácie na trhu práce. Nominálny rast miezd bude pravdepodobne silný v priebehu roka 2018 a tento trend bude pokračovať aj v roku 2019, za čím možno vidieť nárast nedostatku pracovných síl a oživenie spotrebiteľských cien.

Najnovší nárast zárobkov v súkromnom sektore posilnil rozpočty domácnosti a podporil budúce súkromné výdavky. V praxi sa to už zaznamenalo na zvýšení maloobchodného obratu a na zvýšenej kúpnej sile spotrebiteľov. V roku 2017 kľúčovými faktormi oživenia spotrebiteľskej nálady Slovákov boli ceny potravín a služieb a spotrebiteľská inflácia dosiahla úroveň 1,4 %. Inflácia sa bude postupne zvyšovať na približne 2 % v rokoch 2018 a 2019, do čoho sa už počas tohto roka premietne rastúci súkromný dopyt a vyššie ceny energie.

spravodajca TASR Jaromír Novak