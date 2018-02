Kristína Jurzová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Policajti takmer hodinu premýšľali, ako odchytia tigra, keď zrazu zistili, že je plyšový

Dráma sa otočila na smiech a internetom sa začali šíriť rôzne paródie.

Na snímke šelma v maštali škótskeho farmára. — Foto: facebook/The Scottish Sun

PETERHEAD 7. februára (Dobré noviny) – Predstavte si, že si v sobotu večer zavoláte domov priateľov, bavíte sa na kolaudačnej párty a zrazu vonku vidíte nebezpečnú mačkovitú šelmu. Presne toto sa stalo škótskemu farmárovi v Peterhead, ktorý tigra zbadal pri svojej maštali. 24-ročný Bruce Grubb sa bál o životy svojich kráv a okamžite zalarmoval políciu.

Len čo ozbrojené zložky dorazili na miesto hlásenia, stalo sa niečo naozaj bizarné. Jeden z policajtov mal taký strach, že „odmietol vystúpiť z auta“, opisuje hrozivú scénu farmár. Kontaktovali preto miestny park s divými zvieratami, aby zistili, či im náhodou neušiel tiger.

Na miesto dorazili dokonca aj psovodi. Asi po 45 minútach sa ozbrojení strážcovia zákona odhodlali k zvieraťu priblížiť a napokon zistili, že išlo o veľkú plyšovú hračku! Túto skutočnosť teda oznámili aj majiteľovi farmy.

Plyšové prekvapenie v maštali. Foto: facebook/The Scottish Sun

Teraz sa „cítim trochu hlúpo, že som zavolal políciu, ale myslel som si, že to bola skutočne mimoriadna udalosť,“ povedal pre The Scottish Sun. „Nepochyboval som o tom, že to bolo skutočné. Mám strašný strach,“ uviedol Grubb, ktorý sa na farmu presťahoval asi tri týždne pred incidentom.

O jeho slovách plných hrôzy nepochybovala dokonca ani polícia, ktorá vyhlásila, že síce išlo o falošné hlásenie, no zakladalo sa na „dobrom úmysle“. Vyšetrovatelia zatiaľ nezistili, ako sa hrozivý plyšák do maštale dostal, no vystrašeného farmára sa spýtali, či si môžu tohto maskota zobrať na stanicu. ☺