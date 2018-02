TASR

Emmanuel Macron koncom apríla návštívi USA

Emmaunela Macrona na návštevu do USA pozval koncom januára tohto roku jeho americký náprotivok Donald Trump, ktorého v Paríži prijali s veľkou pompou 13. a 14. júla 2017.

Na archívnej snímke Emmanuel Macron — Foto: TASR/AP

Paríž 7. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uskutoční koncom apríla na oficiálnu návštevu USA. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Le Figaro s odvolaním sa na viaceré diplomatické zdroje, podľa ktorých Macronova návšteva by sa mohla uskutočniť okolo 24. apríla.

Macrona na návštevu do USA pozval koncom januára tohto roku jeho americký náprotivok Donald Trump, ktorého v Paríži prijali "s veľkou pompou" 13. a 14. júla 2017, keď okrem iného na parížskych Elyzejských poliach sledoval slávnostnú vojenskú prehliadku pri príležitosti výročia dobytia Bastily.

Trump so svojou manželkou Melanie bol čestným hosťom centrálnych osláv - dôvodom bolo 100. výročie vstupu USA do prvej svetovej vojny po boku Francúzska. Trump bol vtedy prvým americkým prezidentom od Georgea Busha v roku 1989, ktorý sa zúčastnil vojenskej prehliadky na Deň dobytia Bastily.

V nedávnom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 Macron označil Trumpa za "nepredvídateľného, ale nie nekoherentného" politika. "Vediem s ním spory ohľadom metód, ale nakoniec sa zhodneme," uviedol a zdôraznil, že Francúzsko "musí spolupracovať" so Spojenými štátmi. Vysvetlil, že bez účasti Spojených štátov Francúzsko nikdy nevytvorilo skutočnú stratégiu na dosiahnutie zmien na svete.

Macron tiež dodal, že s Trumpom má "silný osobný vzťah". Tvrdil, že to bol on, kto Trumpa presvedčil, aby tento rok prišiel do Davosu na Svetové ekonomické fórum, vysvetlil tam svoju stratégiu a konfrontoval svoje vízie s ideami iných politikov či ekonómov.

Francúzsky prezident pre Europe 1 zdôraznil, že "Spojené štáty sú naším partnerom v boji proti terorizmu", pri riešení situácie v Sýrii a na Blízkom východe. "Ak si ich (Spojené štáty) pohneváme, nič (tam) nezmôžeme," upozornil Macron.

Napriek priateľským vzťahom Macron nedávno Trumpa prostredníctvom médií kritizoval za označenie niektorých krajín za "špinavé diery". Macron vtedy vyhlásil, že "tak sa nepatrí hovoriť" a vyzval Trumpa na rešpekt. "Som vždy mimoriadne priamy a úprimný," vyhlásil Macron k tejto téme v rozhovore pre BBC.