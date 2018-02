Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Video, ktoré videlo už viac ako 2 milióny ľudí. Takto parkuje s kamiónom majster

Neviete parkovať? Nezúfajte a pozrite si motivačné video.

BRATISLAVA 7. februára - Parkovanie je pre niektorých vodičov tou najhoršou nočnou morou. Najmä ak ide o parkovanie cúvaním. Nervy, nadávky a od stresu celý prepotený. Tak ako pri všetkom ani tu netreba strácať nádej. Malé svetielko na konci tunela vždy existuje a šanca, že sa to raz naučíte ešte stále niekde pobehuje. Treba tréning a najmä motiváciu. Tou sa môže stať aj video, ktoré z vtáčej perspektívy zachytáva parkovanie obrovského kamióna. Je to len cvik, no aj napriek tomu veľmi pútavých pár sekúnd.