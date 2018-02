TASR

Teach for Slovakia spustil piaty ročník projektu

Záujemcovia, ktorí majú ambíciu prispieť k pozitívnej zmene v slovenskom školstve, sa môžu prihlásiť na stránke projektu.

Na snímke účastníci vzdelávacieho programu Teach for Slovakia počas prijatia u prezidenta SR Andreja Kisku, archívne foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. februára (TASR) - Program Teach for Slovakia už piatykrát hľadá aktívnych absolventov vysokých škôl všetkých odborov a mladých profesionálov, ktorí majú záujem rozvíjať svoj potenciál, radi prijímajú výzvy a zároveň chcú, aby ich práca mala reálny efekt. Záujemcovia, ktorí majú ambíciu prispieť k pozitívnej zmene v slovenskom školstve, sa môžu prihlásiť na stránke projektu.

"Je dôležité, aby účastníci spoznali situáciu v našom vzdelávacom systéme a zároveň zbierali skúsenosti aj z iných sfér. Takto budú pripravení viesť efektívne systémové zmeny, ktoré Slovensko veľmi potrebuje,“ vysvetľuje Stanislav Boledovič, zakladateľ programu Teach for Slovakia.

"Pre mladého človeka je to životná príležitosť, ako sa o sebe veľa naučiť a rozvinúť svoje zručnosti, ktoré sú kľúčové, ak chce niekto uspieť a naštartovať svoju kariéru zmysluplne," uviedol v tejto súvislosti šéf Google Slovensko Rasťo Kulich, ktorý program aktívne podporuje od jeho vzniku v roku 2014.

Teach for Slovakia je súčasťou prestížneho medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje v 46 krajinách na šiestich kontinentoch sveta. Program prepája desaťtisíce ľudí z verejného a súkromného sektora, ktorým záleží na vzdelávaní. Účastníci sa na dva roky stávajú učiteľmi a inšpirovaní skúsenosťami z tried ďalej pracujú na vízii, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.