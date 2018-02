TASR

Dnes o 13:35 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní FED CUP: Lipták pred duelom s Ruskom: Šancu nastúpiť majú všetky hráčky

Rusky sa v Bratislave predstavia v omladenom zložení so štvoricou Natália Vichľancevová, Aleksandra Potapovová, Anna Kalinská a Veronika Kudermatovová.

Na archívnej snímke Matej Lipták. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 7. februára (TASR) - Kapitán slovenského tímu Matej Lipták je spokojný s prípravou na víkendový zápas 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie proti Rusku. Šancu nastúpiť na harde v bratislavskom NTC majú podľa jeho slov všetky štyri nominované tenistky - okrem slovenskej jednotky Magdalény Rybárikovej aj debutantka Viktória Kužmová, Jana Čepelová a Karolína Schmiedlová.

"Prípravu sme klasicky začali v pondelok. Všetky hráčky sú v dobrom zdravotnom stave. Platí to aj o Magde Rybárikovej, ktorá mala po návrate z Australian Open menšie problémy s nohou. Verím, že forma dievčat do začiatku stretnutia vygraduje, a že sa rozhodnem pre tie správne hráčky. Nálada v tíme je výborná. V utorok sme si spestrili prípravu návštevou jedného predstavenia v divadle," uviedol Lipták na stredajšej tlačovej konferencii.

Rusky sa v Bratislave predstavia v omladenom zložení so štvoricou Natália Vichľancevová, Aleksandra Potapovová, Anna Kalinská a Veronika Kudermatovová. Okrem bývalých grandslamových víťaziek Marie Šarapovovej a Svetlany Kuznecovovej v tíme chýbajú aj Anastasia Pavľučenkovová, Daria Kasatkinová, Jelena Vesninová či Jekaterina Makarovová. "Rusko je atraktívny súper, je to veľká krajina, ktorá dosiahla v Pohári federácie výborné výsledky. Je to pre nás výzva. Aj mladé hráčky sú veľmi nepríjemné a v žiadnom prípade ich nemôžeme podceniť. Sú to tenistky, ktoré možno o rok, o dva budú patriť do najlepšej 50-ky či 20-ky. Ich jednotka Vichľancevová má veľký potenciál. Papierovo sa naše šance na víťazstvo zvýšili, ale budeme to musieť potvrdiť na kurte. Očakávam vyrovnaný zápas," povedal kapitán SR.

O druhej singlistke sa Lipták rozhodne na základe momentálnej výkonnosti i toho, ako to hráčkam pôjde na tréningoch. "Šancu nastúpiť má aj Viktória Kužmová. Viky už na konci minulej sezóny ukázala, že sa zlepšuje. Na začiatku tohto roka potvrdzuje výkonnostný progres. Verím, že ak dostane šancu, tak si zápas užije a naštartuje to jej dobrú fedcupovú kariéru. Je to hráčka, ktorá má budúcnosť pred sebou. Janka Čepelová sa vo Fed Cupe dokáže vybičovať k dobrým výkonom, hoci uplynulé zápasy jej nevyšli podľa predstáv. Aj Kaja Schmiedlová už viackrát ukázala, že dokáže byť platná členka tímu, takže máme na čom stavať."

Kužmová sa vo fedcupovom tíme cíti ako doma. "S Jankou Čepelovou a Kajou Schmiedlovou sa veľmi dobre poznáme, veď sme spolu vyrastali. Nálada v tíme je super. Aj keď Rusko neprišlo v najsilnejšom zložení, má široký káder a aj mladé hráčky so veľmi dobré. Poznám ich všetky, Vichľancevovú som nedávno zdolala vo finále kvalifikácie na turnaji WTA v Petrohrade. Bude to náročné stretnutie. Verím, že nás príde povzbudiť veľa fanúšikov," povedala pre TASR odchovankyňa košického tenisu.

Ruská kapitánka Anastasia Myskinová si zatiaľ pobyt v slovenskej metropole pochvaľuje. "Bratislava sa nám páči a to isté platí aj o počasí, ktoré sme sem zrejme priniesli z Ruska, keďže dnes sneží. Pokiaľ ide o neúčasť našich top hráčok, súvisí to s nabitým termínovým kalendárom WTA. Po návrate z Australian Open minulý týždeň štartovali v Petrohrade. Po fedcupovom týždni nasledujú turnaje v Dauhe a Dubaji. Je ťažké zladiť individuálny program s reprezentáciou, navyše už vlani sme sa rozhodli, že dáme šancu mladým hráčkam. Verím, že sa predvedú v čo najlepšom svetle a pokúsia sa prekvapiť."