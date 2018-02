TASR

Košický primátor: Druhá etapa modernizácie električkových tratí bude hotová načas

Slová o urýchľovaní stavby s dopravnými komplikáciami označil Raši za zavádzanie.

Na archívnej snímke modernizácia električkových tratí (MET) v Košiciach — Foto: TASR/František Iván

Košice 6. februára (TASR) – Druhá etapa modernizácie električkových tratí (MET) v Košiciach pokračuje podľa aktuálneho harmonogramu a bude dokončená načas, čiže v auguste tohto roka. Primátor Košíc Richard Raši to uviedol v reakcii na výzvu trojice košických mestských a krajských poslancov, ktorí tvrdia, že urýchľovanie novej etapy MET v Košiciach je ekonomickým aj politickým hazardom. Slová o "urýchľovaní" stavby s dopravnými komplikáciami označil Raši za zavádzanie.

Výzva nezávislých poslancov Jaroslava Polačeka, Marcela Gibódu a Ladislava Rovinského a aktivistu Karola Labaša sa týkala čiastočnej dopravnej uzávery Štúrovej ulice, ku ktorej došlo od soboty 3. februára. Opoziční poslanci vyzvali primátora, aby prehodnotil svoj súhlas s návrhom zhotoviteľa na skorší začiatok obnovy úseku Štúrova - Moldavská a rozložil svoju rozhodovaciu zodpovednosť aj na mestské zastupiteľstvo. Podľa mesta uzávera vychádza z potreby pripraviť výstavbu ďalšieho úseku jednej z ôsmich ucelených častí stavby.

Zhotoviteľ – spoločnosť Eurovia SK informovala, že predložila harmonogram postupu stavebných prác s rozčlenením realizácie stavby s cieľom čo najmenšieho dôsledku na dopravné obmedzenia počas celého trvania projektu. Aktualizovaný harmonogram pritom nemá žiaden vplyv na zmenu termínu ukončenia stavby či zmluvnej ceny.

Ako uviedol Raši, spoločnou snahou od začiatku 2. etapy MET je, aby dopravné obmedzenia boli minimálne a aby Košičania a návštevníci mesta neboli vystavení takému nepohodliu, ako tomu bolo v roku 2015 počas realizácie Integrovanej koľajovej dopravy (IKD). "Preto sa zodpovední pracovníci mesta Košice v spolupráci so zástupcami zhotoviteľa usilujú o to, aby práce na jednotlivých ucelených častiach stavby MET nekolidovali, resp. aby sa v prípade nevyhnutnosti časovo a priestorovo prekrývali len minimálne - v počiatočnej, resp. ukončovacej etape realizácie danej časti stavby," konštatoval.

Rokovania s EÚ

Za zavádzanie označil Raši aj tvrdenie nezávislých poslancov, že mesto Košice vracia DPH za MET. "Nie je to pravda. Mesto Košice DPH za MET nevracia, mesto má Európskou komisiou dočasne pozastavené krytie DPH ako oprávneného výdavku z eurofondov," reagoval Raši. Doplnil, že medzi Slovenskom a Európskou komisiou prebiehajú rokovania, aby bola DPH uznaná a nedochádzalo k zmene podmienok výšky spolufinancovania v priebehu programovacieho obdobia.

Autori výzvy zavádzajú podľa primátora aj do tretice pri vyjadrených obavách, či schválená projektová dokumentácia na daný úsek stavby MET je v súlade so Stratégiou dopravy mesta Košice. Obavy označil za zbytočné, pretože stratégia je dokument o budúcnosti, vychádzajúci zo súčasného stavu a je spracovaná tak, že berie už do úvahy dokončené alebo v súčasnosti rozpracované stavby IKD a MET.

"Do určitej miery je pochopiteľné, že sa snažíte pred každým rokovaním mestského zastupiteľstva spochybniť postup vedenia mesta, zablokovať alebo skomplikovať jeho návrhy a riešenia a zviditeľniť sa tak v miestnych masmédiách a na sociálnych sieťach, ale tentoraz spôsob, akým sa snažíte na seba upozorniť, predstavuje skutočne vážny politický hazard, ale z vašej strany, pretože sa usilujete skomplikovať priebeh stavby, ktorá pokračuje podľa aktuálneho harmonogramu a bude dokončená načas, čiže v auguste tohto roka," reagoval na výzvu Raši.