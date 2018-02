TASR

Mimoriadne plénum k modernizácii armády zasadne v piatok

Šéf národniarov garantoval, že na schôdzi minister obrany Peter Gajdoš (SNS) zodpovie všetky otázky poslancov.

Na snímke pohľad do rokovacej sály NR SR. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. februára (TASR) - Mimoriadne rokovanie Národnej rady SR venované problematike modernizácie slovenskej armády sa uskutoční v piatok 9. februára. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda NR SR Andrej Danko (SNS).

Ako šéf národniarov garantoval, že na schôdzi minister obrany Peter Gajdoš (SNS) zodpovie všetky otázky poslancov. "Výkriky do tmy od opozície som sa naučil ignorovať. Vo štvrtok (8.2.) sa stretnem s ministrom Gajdošom. Ak má opozícia nejaké informácie, majú právo zvolať schôdzu. Ale nemôžem to potvrdiť, lebo ja nimi nedisponujem," odvetil na otázku, či vie o údajne katastrofálnych výsledkoch vojskových skúšok nových transportérov, o ktorých hovorila opozícia.

Opoziční poslanci z OĽaNO, Sme rodina a SaS v utorok oznámili, že svojimi podpismi iniciujú mimoriadnu schôdzu NR SR, na ktorej chcú hovoriť o modernizácii slovenskej armády. Tvrdia totiž, že miliardy eur vynaložené na nákup armádnej techniky musia byť pod verejnou kontrolou. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka.

Upozornil, že koaličná SNS aktuálne prišla s "prevratným návrhom, ktorý výrazne zlepší život na Slovensku". "Chcú zabojovať za zrušenie možnosti cestovania poslancov vlakom zadarmo. Sme za. Ale SNS ide zároveň potichu meniť podmienky na nákup radarov za 60 miliónov eur. SNS používa zaklínadlo, že to bude čo najefektívnejšie a najtransparentnejšie, teda kým nás nechytia a kým nám na to neprídu," povedal Vašečka.

Opozičný poslanec uviedol, že postup národniarov neznepokojuje len jeho. "Zrazu aj predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč žiada zvolanie brannobezpečnostného výboru. Glváč nie je jeho členom. A keď sa na to pýtame my, tak podľa koalície vytĺkame politické body. My však nežiadame mimoriadny výbor, ale mimoriadne plénum. Máme toho dosť, je to priveľmi vážna vec. Ide o miliardy eur z našich spoločných zdrojov, ktoré sa majú minúť v priebehu štyroch volebných období na transportéry, stíhačky a radary," dodal.

Podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak sa domnieva, že Gajdoš sa snaží o umenie kamufláže tam, kde to nemá byť. "Všetko, čoho sa chopili, sa snažili utajiť a zakamuflovať. Ale nakoniec sa na to aj tak prišlo. Odkazujem aj pánom zo Slavie Capital, že je to blbá kamufláž a je vás tam vidieť," vyhlásil.

Podľa Krajniaka chce opozícia na schôdzi hovoriť aj o vojskových skúškach nových transportérov, ktoré podľa jeho slov dopadli katastrofálne, čo potvrdzujú jeho viaceré zdroje priamo z armády. "Chceme počuť, prečo prototyp nefunguje," vysvetlil.