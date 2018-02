TASR

Z maďarskej grantovej schémy príde na Slovensko približne 16 mil. eur

Na snímke predseda Republikovej rady SMK Péter Őry na spoločnej tlačovej besede maďarského ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Pétera Szijjártóa a predsedu strany SMK Józsefa Menyhárta po po rokovaní v sídle SMK v Bratislave 6. februára 2018. — Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 6. februára (TASR) – O cezhraničnej slovensko-maďarskej spolupráci v oblasti rozvoja malého podnikania, ale aj kultúry či školstva rokovali v utorok v Bratislave predstavitelia SMK s ministrom zahraničných vecí Maďarska Péterom Szijjártóom. Podľa slov predsedu Republikovej rady SMK Pétera Őryho bolo súčasťou rokovaní aj vyhodnotenie grantových programov, prostredníctvom ktorých maďarská strana podporuje malé rodinné firmy na južnom Slovensku.

Do grantovej schémy sa mohli v priebehu minulého roka prihlásiť drobní podnikatelia z južného Slovenska bez ohľadu na národnosť. O podporu sa mohli uchádzať farmári, remeselníci, producenti lokálnych potravín a ďalší podnikatelia.

Úspešní žiadatelia by dotácie mali dostať v priebehu tohto roka. „V pondelok 5. februára boli vyhlásené výsledky tých programov, ktoré boli spustené v minulom roku. Alokovaná suma tam bola päť miliárd forintov, čo je v prepočte 15 až 16 miliónov eur. To je suma, ktorá príde na Slovensko ako investičný stimul. Ak k tomu pripočítame DPH a spolufinancovanie poberateľov dotácií, tak je to značná suma, ktorá príde v podstate do slovenského rozpočtu,“ uviedol Őry.

Ako skonštatoval, nový grantový program maďarskej strany umožňuje zlepšovať vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom a zároveň pomáha aj konkrétnym ľuďom v prihraničných oblastiach. „Boli podporené rôzne malé podnikateľské subjekty a ľudia to vítali, pretože im to pomáha rozvíjať ich podnikanie. Je to prínosom pre oblasť južného Slovenska, pre Maďarsko, pre Maďarov žijúcich na Slovensku aj pre samotnú Slovenskú republiku. Je to investičný stimul do slovenského rozpočtu, ktorým sa vytvárajú aj pracovné miesta, respektíve sa zastabilizujú malé rodinné podniky, ktoré už existujú,“ dodal Őry.