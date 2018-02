TASR

Krasokorčuliari Myslivečková s Csölleyom túžia po finále na ZOH

Na snímke krasokorčuliarsky tanečný pár Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley pred odchodom na 23. ZOH v juhokórejskom Pjongčangu v Bratislave 6. februára 2018. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley sa chcú na ZOH predstaviť vo finále. Tanečný pár si miestenku vybojoval v septembrovej olympijskej kvalifikácii v nemeckom Oberstdorfe a preraziť medzi elitu by chcel aj v Pjongčangu.

"Určite sa chceme dostať do finále. To je naša hlavná ambícia, všetko ostatné už bude navyše," povedala Myslivečková pred utorňajším odletom do dejiska hier. Jej partner Csölley mal pred štyrmi rokmi na dosah olympijskú miestenku s vtedajšou partnerkou Federicou Testovou, ale pod olympijskými kruhmi sa napokon nepredstavil. "Som nadšený a plný očakávania. Soči nám ušlo o vlások, teraz je naša radosť o to väčšia," povedal Csölley.

Slovenský pár sa pred dvomi týždňami predstavil na kontinentálnom šampionáte v Moskve, kde skončil na 17. mieste. Je tak v plnej záťaži. "Teraz sme dva týždne usilovne trénovali. Sme pripravení a sme radi, že už ideme do dejiska," uviedol Csölley a dodal: "Olympiáda je ocenením za dlhé roky práce a úsilia. Je to pre nás zadosťučinenie. Ja už som raz v Kórei bol na MS juniorov a bolo to skvele zorganizované. Cítim klasickú nervozitu, ale sú to pre nás preteky ako každé iné."

Myslivečková, ktorá je pôvodom z Čiech, sa s Csölleyom dala dokopy v júli 2016. V Pjongčangu si preto pôjde pozrieť aj svojich krajanov v iných súťažiach. "Pôjdem sa pozrieť na Martinu Sáblikovú a chcela by som vidieť aj hokej. Ale uvidíme, na čo všetko budeme mať čas. Obe krajiny, aj Slovensko aj Česko, majú želiezka v ohni. Medzi nami všetkými vládne športový duch. Napríklad v krasokorčuľovaní si držíme palce navzájom. Lukáš mi bude vyberať Slovákov a ja jemu Čechov," prezradila Myslivečková, ktorá sa mierne obáva dlhého letu. "Nerobí mi problém cestovať naspäť v čase, takéto cesty som v poslednom období absolvovala viac. Ale teraz to bude zložitejšie, pretože prestupujeme v Katare, ale snáď to zvládneme."

Csölley si ZOH túži užiť po všetkých stránkach, k šťastiu mu má pomôcť aj talizman, ktorý si so sebou zbalil. "Teším sa na celú atmosféru a na to, čo zažijem." Slovenský pár sa vo svojej súťaži predstaví s programom, s ktorým začal sezónu. "My ho máme rovnaký počas celej sezóny a rovnako aj kostýmy," uzavrel Csölley.