Dominika Dobrocká

Kristína rozbehla biznis na netradičné akcie. Na svadbách varí kotlíkový guláš a vybaví aj dinosaura

Od malička všetko riadila a žiadna oslava sa bez Kristíny Šedivej nezaobišla. Dnes má vlastnú eventovú agentúru a dokáže splniť nesplniteľné.

— Foto: Martin Šveda, Lenka Imrichová

BRATISLAVA 7. februára - Kristína Šedivá je šikovná a cieľavedomá žena. Od malička bola organizátorom všetkých akcií, ktoré sa okolo nej diali. Keď bol čas poslať prihlášky na vysokú školu, nebola si úplne istá, ktorým smerom by sa vybrala. Nakoniec sa okrem iných zúčastnila aj prijímačok na Katedru marketingovej komunikácie Univerzity Komenského. Spätne toto rozhodnutie považuje za správne a hodnotí ako jasný cieľ. Škola ju totiž pohltila.

Po starších žiačkach zdedila spolu so svojou spolužiačkou školský klub Kopka (Klub organizátorov párty Kamako), prostredníctvom ktorého organizovali pre katedru tématické párty. Chceli študentom priniesť niečo nové. Telenovelová fiesta, mafiánska párty či gaga-monster párty. Vďaka Kristíne a jej spolužiačke Zuzane Hadrbulcovej sa tak študenti aj profesori mohli preniesť v čase a prevteliť sa do cudzej identity. Keď však nastal koniec štúdia, bolo potrebné sa vydať ďalej. Keďže sa Kristína venovala organizovaniu rôznych akcií už od malička, nebolo rozhodovanie veľmi ťažké.

Vznik Veryberry

Kristína spolu s dvomi spolužiakmi založili eventovú agentúru Veryberry a to hneď po škole. Už názov evokuje niečo špeciálne a presne o tom agentúra je. Na začiatku traja absolventi vedeli, že sa chcú venovať organizovaniu eventov a robiť ich inak, no nemali predstavu, čo to všetko obnáša. Prvé zákazky začali prichádzať veľmi rýchlo a spolu s nimi aj obavy. „Zrazu sme potrebovali normálne fungovať. Prišlo to tak samovoľne. Vymysleli sme si názov, kompletnú firemnú identitu, farby a logo. Dohodli sme sa ako budeme komunikovať a čo budeme robiť. Dnes Veryberry predstavuje full-servisovú eventovú agentúru, ktorá nemá v kreativite mantinely. Robíme to, čo nás baví a bavíme sa organizovaním rôznych eventov, podujatí a osláv,“ spomína na začiatky Kristína.

Čo predstavuje full-servis

Pod týmto výrazom si prestavte úplne všetko. Napríklad pri svadbách to obnáša komplet vymyslenie konceptu cez realizáciu až po koordináciu dňa svadby. Kristína so svojim tímom pripraví do poslednej čerešničky na torte úplne všetko. Od personálu, cez catering, tortu, kvetinovú a celkovú výzdobu, priestor až do demontovania všetkého na druhý deň. Je to jednoducho balíček, ktorý odbremení aj tak vystresovaných snúbencov. „Vždy je to samozrejme na dohode, podľa toho, čo všetko z našich služieb chcú využiť a potrebujú,“ dodáva Kristína.

Foto: Katta Tubbio

Veryberry sa odlišuje od iných agentúr tým, že chce byť jedinečná a iná. „Od začiatku sme chceli robiť veci inak. Nechceli sme, aby to bola katalógová firma, v ktorej si ľudia vyskladajú ponuku,“ vysvetlila Kristína. Tím tejto agentúry si zakladá na osobných stretnutiach. Svojich klientov chcú spoznať, komunikovať s nimi a všetko im ušiť na mieru. „Veľakrát máme radšej, ak ľudia nemajú presne všetko premyslené do bodky.“ Na otázku, čo s takými, ktorí majú presnú predstavu Kristína odpovedala bez zaváhania. „Hýbať sa dá aj s takými klientmi, ktorí majú presnú predstavu. Vtedy sa im snažíme vysvetliť možnosti a nájsť najvhodnejšie riešenie ich predstáv.“ Možno by sa to niekomu nezdalo, no aj v takýchto prípadoch je potrebná psychológia a najmä práca s klientom.

Eventy a svadby

Agentúra zo začiatku organizovala najmä eventy, firemné akcie, vianočné večierky otváranie nových prevádzok či rôzne prezentácie. Ich firma sa podpísala pod otvorenie dlho očakávaného Starbucksu v Auparku aj v Eurovea. Pravidelne spolupracujú s firmou H&M, pre ktorých organizujú mnohé eventy počas roka. „Vždy sa snažíme, aby aj na týchto udalostiach bol prvok pridanej hodnoty. Už len to, že spolupráca funguje na osobných stretnutiach považujeme za benefit. Celé je to v tom prípade postavené na osobnom prístupe. Samozrejme, že vždy sa dajú vymyslieť nejaké špeciálne prvky, či už je to vo výzdobe alebo servírovaní cateringu. Je úžasné, že klienti, ktorí s nami už dlhšie spolupracujú nám dôverujú. Dajú nám základné podmienky, určia si rozpočet a nechajú sa prekvapiť,“ prezradila Kristína.

Foto: Welyn Nagyová

V jeden okamih prišiel však zlom a prvá ponuka na zorganizovanie svadby. Vtedy sa zameranie Veryberry rozšírilo o organizovanie jedného z najkrajších dní v živote. „Vzniklo to tak, že ľudia na eventoch videli, že robíme niečo iné, s inými prvkami. Vieme tam pridať hodnotu samých seba. Dávali sme do toho všetok voľný čas, lebo nám to prišlo samozrejmé,“ opísala Kristína.

Foto: Facebook/Veryberry

Prvá a rovno vianočná

Prvú svadbu, ktorú agentúra organizovala pripadala na 21. decembra. Vianočná svadba vtedy nemala žiadnu špecifikáciu. Bola to malá svadba pre osem ľudí, no aj napriek tomu spĺňala všetky atribúty svadby. Prvá svadba to všetko spustila a zrazu mala Kristína v diári zapísané ďalšie. Ľudia prestali mať predsudky pred pomocou zo strany agentúry.

Foto: Martin Šveda

Popcorn a kotlíkový guláš

Svadby sa kopili a jedného dňa prišla ponuka na zorganizovanie svadby pre 250 ľudí. „Odohrávalo sa to v historicko-kultúrnej pamiatke. Klienti chceli, aby to bolo niečo iné, netradičné a vizuálne zaujímave. Na tejto svadbe sa nachádzalo veľa špecifických prvkov, ako kelové hlavy v podobe svietnikov doplnené o plastové dinosaury, ako súčasť dekoru. Varil sa kotlíkový guláš, klásková kukurica a k hudobným vystúpeniam sa podával popcorn na dotvorenie „festivalovej“ atmosféry."

Foto: Martin Šveda

Svadba s nádychom metalu

Áno presne takúto svadbu Kristína a jej agentúra organizovala. Metalovú svadbu pre milovníkov metalu. Nepredstavujte si však všetko pochmúrne a tmavé. Malo to všetko, čo to malo mať, aj keď trošku inak.

Foto: Veronika Klimonová

„Každému napadne hneď čierna. My sme nechceli, aby čierna bola prvoplánová. Hoci sme to usadili do industriálneho priestoru, urobili sme k tomu neštandardnú výzdobu. Boli tam síce čierne sviečky, no ako menovky sme použili granátové jablká. Svadba mala pekné svadobné prvky spojené s tými nesvadobnými. Manželia napríklad nechceli v rámci tradície rozbíjať tanier, tak sme im vymysleli, že budú rozbíjať jednorožca dúhovou paličkou ako piňatu, z ktorého vypadli lebkové lízatká.“ Na pravej metalovej svadbe nemohli chýbať ani koncerty, ktorých tu bolo niekoľko. Hostia preto pri príchode dostali lineup s presným harmonogramom a tí, ktorým hluk prekážal, mali k dispozícii aj štuple do uší. No jednoducho prešpekulované do posledného detailu.

Foto: Veronika Klimonová

Veľký deň s atmosférou lesa

Svadba sa konala v októbri vo vinnej pivnici na západnom Slovensku. Obaja dnes už manželia milujú les a tak im Kristína tento priestor premenila na vysnívané miesto. Nevesta okrem toho sníva, že raz pohladká živú žirafu v Afrike. A tak jej túto túžbu splnili aj keď len v malom. Jej zelenú kyticu zdobila žirafa. Ženích však nezaostával a v pierku mal malého krokodíla.

Foto: Martin Šveda

Všetko a samozrejme aj výzdoba sa niesla v lesnej atmosfére. Stoly zdobil stredový eukalyptový pás, do ktorého boli zapichnuté sviečky. Všade boli svetielka, aby to bolo intímne a najmä lesné. Ako menovky slúžili zlaté zvieratká od exotických až po lesné. „Každý mal svoje zvieratko, ktoré si mohol zobrať domov ako spomienku. Najkrajší pohľad na svadbe bol na deti, ktoré si ich začali združovať a vytvárali si vlastnú safari. Okrem toho sme zo stropu zavesili paprade v machu, v ktorých boli namontované svetielka. Tortu tiež zdobil veľký zlatý jeleň a srna.“ Kristína priznala, že táto svadba sa jej zapísala do pamäti a odchádzala z nej s príjemným pocitom a so zimomriavkami na celom tele. „Išlo o svadbu a najmä nevestu, ktorá mi prirástla k srdcu. V tomto prípade nám nevesta dala voľnú ruku a mohli sme si uletieť.“

Vlastná svadba

Kristína okrem organizovania svadieb pre iných zorganizovala za pomoci svojho tímu aj tú svoju. Bola naozaj krásna nevesta, ktorej z očí sršal pokoj a radosť. Na vlastnej svadbe sa nemusela báť ničoho a tak chcela všetkým ukázať, že nemusí ísť vždy o tradičnú svadbu no aj tak môže byť krásna a plná prekvapení. „Organizovanie vlastnej svadby pre mňa nebolo stresujúce, keďže svojim ľuďom dôverujem a mala som jasnú predstavu ako by som to chcela. Samotnú svadbu som však nechala na svoj tím, lebo ma poznajú a vedia, čo mám rada. Svoje svadobné šaty som napríklad videla len dva dni pred svadbou. Šila mi ich návrhárka, Andrea Pojezdálová, ktorej plne dôverujem a vedela som, že to bude skvelé. Čo sa týka kvetov, tie som videla až v deň svadby, keď som vošla do pripravených priestorov. Kvetinovú výzdobu mala na starosť kvetinárka, Kristína Lempochnerová s ktorou spolupracujeme. Prešla som si s ňou svoju predstavu a ona ju zrealizovala. Bolo to presne podľa mojich predstáv,“ spomína na svoj najkrajší deň Kristína.

Foto: Martin Šveda

Hľadanie inšpirácie

Inšpirácia prichádza každý deň. Kristíne stačí prechádzka po mestských uličkách. Samozrejme, že občas sa jej tím inšpiruje aj na rôznych internetových stránkach, ale ako sama priznala, ľudia a situácie, s ktorými sa denne stretáva sú najväčšou inšpiráciou. Všetky poznatky nevedome memoruje a keď je treba, použije sa uchovaný nápad.

Oddych a bežný deň

Na otázku aký je bežný deň organizátorky nevšedných svadieb a rôznych iných akcii sa Kristína len pousmiala a zhodnotila, že každý deň má iný, prispôsobený aktuálnym projektom a požiadavkám klientov. Či už deň trávi na stretnutiach, odpisovaním na maily, alebo eventami, je to práca, ktorá ju skutočne baví a napĺňa. „Vo väčšine nemám dni rovnaké, veľakrát musím mať naplánovaný celý týždeň dopredu. Občas sa stane, že sa mi v priebehu dňa zmení program, presunie stretnutie, no vždy si to viem, čo najefektívnejšie usporiadať, alebo si občas užijem pár hodín „voľna“.

Kristína (vpravo) so svojou kolegyňou Petrou Esterling Foto: Welin Nagyová

Mladosť vyvoláva nedôveru

Spoločnosť Veryberry zakladali traja spolužiaci, dnes je Kristína už tretí rok sama. Spolupracuje však s Petrou Esterling, ktorá sa ako „berry maker“ stará najmä o grafické spracovanie projektov a vizuálne prevedenie eventov. Obaja jej bývalí kolegovia sa pobrali inou cestou, čo považuje za prirodzený proces. Vždy je to iné, keď má na ramenách všetko jeden človek sám alebo sa to prerozdelí. Ona to, že zostala sama nepovažuje za zlé a nechce to ani porovnávať. „Ťažko sa hodnotí, či bolo lepšie pracovať v kolektíve alebo keď už som sama. Obidve časti boli pre mňa prirodzené. Som rada, že sme začínali traja a som rada, že v dnešnej dobe je to tak ako to je.“ Strach z nového prežívala aj keď sa do toho pustili traja aj keď zostala sama. „V škole vás jednoducho takéto situácie nenaučia. Ak sa ale človek púšťa do niečoho čomu verí a čo ho baví, sama za seba odporúčam nech do toho ide. Bolo a stále je to úžasné obdobie.“

Otázka, či sa pri jej mladom výzore nestretáva s nedôverou, ju nezaskočila. Rozumie tomu, že pri prvom stretnutí môžu byť klienti prekvapení. Avšak, keď začne so zanietením rozprávať a klienti vidia, že má za sebou roky práce a skúseností v danej oblasti, pochybnosti sa rozplynú.

Nenávratnosť dôležitých minút

Kristína svoju prácu miluje a každá jedna podarená akcia ju posúva vpred. Svadby sú však tie, ktoré ju dokážu pevne chytiť za srdce. „Ku každej jednej svadbe pristupujem ako k vlastnej, keďže si uvedomuje nenávratnosť toho dňa a zodpovednosť, že ten moment už nikdy nevrátime. Má to byť najkrajší deň a preto dbám na každú jednu minútu,“ prezradila na záver Kristína Šedivá.