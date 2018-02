TASR

Dnes o 15:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hokejisti SR odleteli do Pjongčangu, chcú sa čo najskôr aklimatizovať

Slovenskí hokejisti sa chcú pod piatimi kruhmi prezentovať dobrými výsledkami, ale zároveň si túžia vychutnať čaro športového sviatku.

Na snímke v popredí vľavo asistent trénera Vladimír Ország a vpravo útočník Ladislav Nagy pred odchodom na 23. ZOH v juhokórejskom Pjongčangu v Bratislave 6. februára 2018. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 6. februára (TASR) - Prvá časť výpravy slovenského hokejového tímu odletela v utorok do dejiska ZOH v Pjongčangu. Bolo v ňom osemnásť hráčov, zvyšných sedem z českej ligy spolu s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom zamieri do Pjongčangu v stredu. Vo vládnom špeciáli im bude robiť spoločnosť aj prezident SR Andrej Kiska.

Sedemnásť hráčov absolvovalo v pondelok na bratislavskom zimnom štadióne tréningovú jednotku, chýbali brankár Patrik Rybár, obrancovia Dominik Graňák, Marek Ďaloga, Peter Čerešňák, Juraj Valach a útočníci Martin Bakoš, Tomáš Marcinko a Lukáš Cingeľ. Ďaloga sa však pridal k tímu v utorok pred odletom a zamieril s ním na kórejský polostrov. "Ja som sa z Prahy zastavil doma, pretože som si musel zobrať ešte nejaké veci. Teším sa na olympiádu a som plný očakávaní. Tréneri vybrali tím a teraz je na nás, aby sme niečo dokázali," povedal Ďaloga pre TASR.

Pondelňajší tréning neabsolvoval obranca Ivan Baranka, ktorého trápila chrípka. "Ivan už je na tom lepšie, už nekašle, tréning vynechal len preto, aby neplytval energiou pri záťaži. Bol už s chalanmi aj na teambuildingu pred odletom," povedal pre TASR lekár tímu Ján Grauzel.

Pred odchodom na viedenské letisko si hráči spolu s trénermi boli zajazdiť na motokárach a po obede v hoteli Double Tree Hilton zamierili na letisko. "Bude dôležité, aby sme sa čo najskôr dostali do optimálneho stavu po dlhom cestovaní," povedal Marcel Haščák, ktorý je rád, že Slovákov čaká v úvode hokejového turnaja silné Rusko. "Nebude to jednoduché, ale tréneri a realizačný tím vedia, čo robia. Pripravujú nás tak, aby sme boli 14. februára pripravení na sto percent. Že máme prvých Rusov je podľa mňa dobré, lebo aspoň každý uvidí, kde je svetový hokej. Bude to pre nás dobrý začiatok."

Slovenskí hokejisti sa chcú pod piatimi kruhmi prezentovať dobrými výsledkami, ale zároveň si túžia vychutnať čaro športového sviatku. "Každý sa veľmi teší. Pre nás to bude obrovská skúsenosť. Bude dôležité sa najskôr vyrovnať s dlhým letom. Voľného času asi nebude veľa, ale pôjdem si pozrieť všetky športy, ktoré budú k dispozícii. Do každého zápasu pôjdeme s tým, aby sme ho vyhrali. Nejdeme tam len kvôli zážitkom, ale aj preto, aby sme obstáli čo najlepšie," uviedol Andrej Kudrna, ktorý zažije prvý štart na ZOH. Tie doterajšie sledoval ako divák pred televíznou obrazovkou. "V pamäti mám Vancouver, to bol pre mňa najväčší zážitok," dodal Kudrna.

Slováci budú mať pred prvým duelom týždeň na aklimatizáciu, stihnú si pozrieť aj niektoré športoviská. "Ja som sa bol v Soči pozrieť na biatlon a chcel by som vidieť Nasťu Kuzminovú aj tento raz. Ak sa bude dať, chcel by som vidieť lyžovanie s našimi Veronikou Velez-Zuzulovou a Petrou Vlhovou, ale zvedavý som aj na Mikaelu Shiffrinovú či Lindsay Vonnovú. Sú to veľké hviezdy a lyžovanie sledujem aj v televízii," povedal pre TASR Tomáš Starosta.