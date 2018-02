TASR

IG Metall sa dohodol so zamestnávateľmi na skrátení pracovného času

Dohoda sa vzťahuje na približne 900.000 pracovníkov a mohla by sa rozšíriť na celé Nemecko.

Berlín 6. februára (TASR) - Takmer jeden milión pracovníkov vplyvného nemeckého odborového zväzu IG Metall získa právo na skrátený pracovný týždeň vďaka dohode so zamestnávateľmi. To by malo odstrániť hrozbu štrajkov.

IG Metall vyjednáva v mene približne 3,9 milióna zamestnancov v kľúčovom sektore najväčšej európskej ekonomiky. Odborový zväz sa snaží presadiť vyššie platy a právo na dočasný prechod na čiastočný pracovný úväzok.

Približne pol milióna pracovníkov z odvetví, ako sú výroba automobilov, elektrických a elektronických produktov alebo spracovanie kovov, pohrozilo minulý týždeň 24-hodinovými "varovnými štrajkami".

Okrem toho sa odboroví lídri vyhrážali štrajkom na neurčitý čas, ak ich požiadavky nebudú splnené. K takejto protestnej akcii pritom v nedošlo od roku 2003.

Vo vyhlásení v noci na utorok však odborári aj zamestnávatelia oznámili, že dosiahli "tolerovateľný kompromis" o niektorých "bolestivých bodoch" v kľúčovom priemyselnom odvetví spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko.

Bádensko-Württembersko je domovom priemyselných gigantov, napríklad výrobcu áut značky Mercedes-Benz a najväčšieho dodávateľa automobilových dielov na svete, koncernu Bosch.

Kľúčovým bodom je právo starších zamestnancov skrátiť svoj pracovný týždeň na 28 hodín na obmedzenú dobu šiestich až 24 mesiacov. Skrátenie pracovného týždňa sa však odrazí aj na výške ich platov, napriek požiadavke odborov, aby im zostal priemerný plat. Ale zamestnanci budú mať garantovaný návrat na pôvodnú pozíciu na plný úväzok. Tento kompromis je čiastočnou výhrou pre obe strany.

Odbory presadili pružnejšie pracovné podmienky pre zamestnancov počas kľúčových životných momentov, ako je narodenie dieťaťa, starostlivosť o príbuzných alebo zhoršenie zdravotného stavu.

"Flexibilný pracovný čas bol príliš dlho privilégiom zamestnávateľov", povedal šéf odborového zväzu Jörg Hoffmann. "Odteraz budú mať zamestnanci právo zvoliť si skrátený pracovný týždeň pre seba, pre svoje zdravie alebo pre rodiny," dodal.

Zamestnávatelia vo svojom vyhlásení uviedli, že dohoda pomôže zamestnancom "lepšie vyvážiť prácu a súkromný život", ale dodali, že nie sú ochotní skloniť sa pred požiadavkou odborov na finančné kompenzácie pre tých, ktorí odpracujú menej hodín.

Obe strany sa tiež dohodli na zvýšení platov.

Dohodu pravdepodobne privíta aj Európska centrálna banka (ECB), keďže zmierni niektoré riziká.