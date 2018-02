TASR

Dnes o 14:59 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Parlament by sa mal zaoberať skorším odchodom do dôchodku

Správu budeme aktualizovať.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 6. februára (TASR) - Parlament by sa mal zaoberať návrhom, aby ľudia mohli odísť skôr do dôchodku. Odborovému zväzu KOVO sa totiž podarilo vyzbierať 126.015 podpisov pod petíciu, v ktorej žiada vytvorenie takýchto podmienok napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce. Petičné hárky v utorok odovzdal zväz predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS), ktorý sa vyjadril, že "myšlienku OZ KOVO podporuje a je potrebné zastropovať vek odchodu do dôchodku".