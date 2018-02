TASR

Dnes o 14:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zámery Hornonitriankych baní by mali priniesť 1800 pracovných miest

Záujmom firmy je podľa slov jej hovorkyne rozšíriť doterajšie aktivity a poskytovať jej služby pre externých zákazníkov.

Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Prievidza 6. februára (TASR)- Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) disponujú viac ako dvoma desiatkami aktivít a zámerov v rôznych štádiách rozpracovanosti, ktoré by mali prispieť k transformácii hospodárstva uhoľného regiónu hornej Nitry. Informovala v stredu hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.

Prínosom aktivít a zámerov, ktoré prezentoval generálny riaditeľ spoločnosti Peter Čičmanec na pondelkovom (5.2.) rokovaní ohľadom transformácie hornej Nitry po ťažbe uhlia s predstaviteľmi vlády SR, samospráv a Európskej komisie na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, má byť udržanie súčasnej zamestnanosti a rozšírenie terajších mimobanských aktivít, poskytovanie služieb pre externých zákazníkov a vytvorenie asi 1795 pracovných miest mimo ťažby uhlia.

"Spoločnosť HBP ani doteraz nečakala so založenými rukami na to, čo jej kto v oblasti diverzifikácie zamestnanosti ponúkne. Dôkazom je už dnes takmer 800 pracovných miest vytvorených mimo produktu uhlia," uviedla Siváková. Ide podľa nej o pestovanie paradajok, chov rýb, energetiku či strojársky priemysel.

Záujmom firmy je podľa slov jej hovorkyne rozšíriť doterajšie aktivity a poskytovať jej služby pre externých zákazníkov, pričom zároveň pripravuje nové projekty zamerané na využitie banských priestorov po ukončení banskej činnosti. "V rámci výskumu a vývoja nových technológií sa uskutočnilo rokovanie o možnej budúcej spolupráci so spoločnosťou GA Drilling, ktorá vyvíja technológiu pre frézovanie a vŕtanie pomocou plazmy. Zameriava sa na nové technológie pre banský a ťažobný priemysel, ako aj pre iné priemyselné odvetvia. Je tu priestor pre využitie kvalifikácie a odborného potenciálu našich banských inžinierov a technikov na založenie centra vývoja banských technológií na hornej Nitre, zameraného na ich testovanie. Zároveň na možnosť využitia existujúcich prieskumných vrtov v regióne," ozrejmila.

Siváková ďalej zdôraznila, že HBP v ostatných dvoch desaťročiach urobili značný posun v diverzifikácii zamestnanosti a sú pripravené aj v súčasnosti aktívne spolupracovať a podieľať sa na realizácii úloh, ktoré z procesu transformácie vyplynú. "Každý z predložených projektov si vyžaduje finančné náklady, na ktorých by sa mali spolupodieľať štát a Európska únia. O realizácii jednotlivých zámerov bude rozhodnuté po ich výbere a začlenení do schváleného plánu transformácie regiónu hornej Nitry," skonštatovala.

Na výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia je podľa HBP v súčasnosti priamo a nepriamo naviazaných 11.000 ľudí. "Naše uhoľné zásoby poskytujú dostatočný časový priestor pripraviť sa na ukončenie ťažby a postupnú premenu regiónu tak, aby zmeny, ktoré nastanú, boli sociálne spravodlivé," uzavrela hovorkyňa HBP.

Rámec ťažby uhlia je na Slovensku určený vládnym uznesením o využívaní domáceho uhlia na výrobu elektrickej energie vo všeobecnom hospodárskom záujme do roku 2030. Spoločnosť má spracovaný harmonogram možného riadeného postupného odrúbavania zásob uhlia, ktorý je rozpracovaný do roku 2033. Zodpovedá to objemu uhoľných zásob, ťažobnej spôsobilosti a perspektívam HBP. Je to v súlade s ustanoveniami Banského zákona, ktoré ukladajú ťažobnej spoločnosti povinnosť otvorené ložiská efektívne doťažiť.