Dominika Dobrocká

Neuveriteľné! Neznáma žena zachránila muža doslova sekundu pred samovraždou

Hrdinský čin ženy zachránil neznámemu mužovi život.

— Foto: Repro foto YouTube

LONDÝN 6. februára - Bezpečnostná kamera na vlakovom nástupisku zachytila reálnu a dych vyrážajúcu situáciu. Každý sa občas v živote stretne so situáciu, ktorá nás dostane do úzkych. Podobne na tom asi bol aj neznámy muž na záberoch. Pravdepodobne sa ho nervy, úzkosť, zúrivosť a aj zúfalstvo zmohli a dával to poriadne najavo. Keď zrazu okolo neho prechádzali dve ženy s kočíkom, ani ich nezaregistroval.

Ženy prešli, no z ničoho nič sa jedna otočila a zamierila späť k mužovi. Možno že predpokladala, čo chce neznámy spraviť a z pomalého blíženia sa stal okamžitý zásah. Muž sa totiž v momente, ako sa vlak v plnej rýchlosti približoval, rozhodol skočiť. Odvážna žena ho však svojim rýchlym konaním zachránila.