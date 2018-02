TASR

FED CUP: Tréner Lipták varuje pred podcenením Rusiek

Vo fedcupovej histórii pôjde už o štvrtý vzájomný zápas oboch krajín, v troch predchádzajúcich boli úspešné Rusky.

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenské tenistky odštartovali v pondelok spoločnú prípravu na víkendové stretnutie 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie proti Rusku. Kapitán tímu SR Matej Lipták a trénerka Janette Husárová mali na úvodnom tréningu v bratislavskom NTC k dispozícii všetky štyri nominované hráčky - Magdalénu Rybárikovú, Janu Čepelovú, Karolínu Schmiedlovú i debutantku Viktóriu Kužmovú, ktorej robila sparing Kristína Kučová.

Kužmovú pozvánka do fedcupového tímu veľmi potešila. "V mládežníckych súťažiach som hrala vždy rada za Slovensko, teraz budem mať možnosť okúsiť prvýkrát fedcupovú atmosféru. S Jankou Čepelovou a Kajou Schmiedlovou sa veľmi dobre poznáme, veď sme spolu vyrastali. Nálada v tíme je super. Verím, že nás príde povzbudiť veľa fanúšikov," povedala pre TASR odchovankyňa košického tenisu, ktorá v najnovšom svetovom rebríčku WTA figuruje na 121. mieste - najvyššie v kariére.

Rusky sa v Bratislave predstavia v omladenom zložení so štvoricou Natalia Vichľancevová, Aleksandra Potapovová, Anna Kalinská a Veronika Kudermatovová. Okrem bývalých grandslamových víťaziek Marie Šarapovovej a Svetlany Kuznecovovej v tíme chýbajú aj Anastasia Pavľučenkovová, Daria Kasatkinová, Jelena Vesninová či Jekaterina Makarovová. Lipták však varuje pred podcenením súpera. "Hoci Rusky nastúpia s céčkovým tímom, treba si dať na ne pozor. Sú to hráčky, ktoré možno o rok, o dva budú patriť do najlepšej 50-ky či 20-ky. Ich jednotka Vichľancevová má veľký potenciál. Papierovo sa naše šance na víťazstvo zvýšili, ale budeme mať čo robiť, aby sme Rusko zdolali. Očakávam vyrovnaný zápas," uviedol Lipták pre TASR.

Rybáriková by aj vzhľadom na rebríčkové postavenie (18.) mala byť tímovou jasnou jednotkou, o druhej singlistke sa slovenský kapitán rozhodne na základe momentálnej výkonnosti. Šancu odkrútiť si premiéru v prestížnej súťaži má aj Kužmová. "Viky už na konci minulej sezóny ukázala, že sa zlepšuje. Na začiatku tohto roka potvrdzuje výkonnostný progres. Verím, že ak dostane šancu, tak si zápas užije a naštartuje to jej fedcupovú kariéru. Je to hráčka, ktorá má budúcnosť pred sebou."

Vo fedcupovej histórii pôjde už o štvrtý vzájomný zápas oboch krajín, v troch predchádzajúcich boli úspešné Rusky. Doposiaľ posledný raz sa tímy stretli v semifinále svetovej skupiny v apríli 2013 v moskovskom Krylatskom. Slovenky viedli po úvodných dvojhrách 2:0, Rusky však zápas otočili. Rozhodujúci bod vybojovali vo štvorhre výborné deblistky Jekaterina Makarovová s Jelenou Vesninovou.